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ЦБ повысит лимит суммы одного перевода для юрлиц по СПБ с 1 млн до 30 млн руб.

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ увеличит максимальный лимит одного перевода между юридическими лицами по Системе быстрых платежей (СБП) с 1 млн до 30 млн рублей, соответствующий проект указания опубликован на сайте регулятора.

Нововведение затронет не только расчеты между юридическими лицами, но и переводы физических и юридических лиц в бюджетную систему Российской Федерации, отмечает ЦБ.

"Предлагаемая мера позволит бизнесу эффективнее выстраивать свою операционную деятельность, ускорит оборачиваемость средств, а также сделает платежи в бюджет удобнее и быстрее как для граждан и бизнеса, так и для Федерального казначейства", - говорится в сообщении регулятора.

Замечания и предложения по проекту принимаются до 12 ноября включительно.

Система быстрых платежей - это круглосуточный сервис Банка России, который позволяет по номеру телефона переводить средства между своими счетами в разных банках и на счета других клиентов, оплачивать налоги, товары и услуги, получать возвраты в случае отказа от покупки или выплаты от компаний клиенту, а также совершать переводы между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Сейчас лимит переводов без комиссий для физических лиц между банковскими счетами, открытыми на одного человека в разных банках (me2me), составляет 30 млн рублей. Это ограничение распространяется как на общий месячный объем, так и на сумму одной операции. Максимальная сумма одной операции по оплате покупателем через QR-код СБП составляет 1 млн рублей.

ЦБ РФ СБП
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