ВВП США в III квартале вырос на 3,4%, сильнее прогноза

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Экономика США в третьем квартале 2026 года увеличилась на 3,4% в пересчете на годовые темпы, по предварительным данным Министерства торговли.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3,2%, сообщает Trading Economics.

Таким образом, темпы роста ВВП в июле-сентябре ускорились по сравнению со вторым кварталом, когда они составили 2,2%. При этом подъем стал максимальным за год.

Потребительские расходы, на которые приходится две трети экономики США, увеличились на 3,8%.

Государственные расходы выросли на 5,3%, валовые частные капиталовложения - на 19,4%, тогда как инвестиции в жилищное строительство сократились на 3,3%.

Экспорт повысился на 5,7%, импорт подскочил на 19,7%.

Индекс потребительских цен PCE в третьем квартале поднялся на 2,1% после скачка на 5% в апреле-июне. Рост индекса PCE Core (изменение цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, замедлился до 2,5% с 3,3%.

Представленная Минторгом информация - это первая оценка изменения ВВП США из трех. Публикация пересмотренных данных запланирована на 25 ноября.