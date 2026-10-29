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Доходы и расходы американцев в сентябре выросли чуть слабее прогнозов

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Доходы населения США в сентябре увеличились на 0,2% к августу, сообщило Минторговли страны.

Расходы в сентябре выросли на 0,5%.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение доходов на 0,3%, расходов - на 0,6%.

В августе доходы населения США повысились на 0,3%, а расходы подскочили на 0,9%.

Индекс потребительских цен (индикатор PCE) в сентябре увеличился на 3,6% в годовом выражении и на 0,5% относительно предыдущего месяца, как и ожидали аналитики. В августе первый показатель вырос на 3,4%, второй - на 0,3%.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце вырос на 0,3% за месяц и на 3,1% за год (0,3% и 3% в августе). Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

На потребительские расходы приходится около 70% экономики США.

Минторговли США
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