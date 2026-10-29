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Кабмин направит АПК более 720 млн руб. на субсидирование льготных кредитов по экспортным программам

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Правительство РФ направит АПК более 720 млн рублей на субсидирование льготных кредитов, привлеченных в рамках экспортных программ.

"Сегодня направим свыше 720 млн рублей на возмещение расходов по льготным займам для обеспечения выполнения принятых обязательств по 185 краткосрочным и инвестиционным кредитам. Мы рассчитываем, что такие решения будут, соответственно, способствовать повышению устойчивости агропредприятий", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

По его словам, ряд секторов экономики, как и многие другие предприниматели, столкнулись с увеличением затрат на логистику, издержек по международным расчетам, ростом цен. "Чтобы помочь аграриям, правительство уже дважды выделяло дополнительное финансирование, это позволило нам и дальше соблюдать договоры, которые были ими заключены ранее, причем как на внутреннем рынке, так и на внешнем", - сказал он.

Как сообщалось в пресс-релизе к заседанию правительства, подготовленный проект распоряжения кабмина направлен на финансовое обеспечение реализации мероприятий федерального проекта "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Михаил Мишустин
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