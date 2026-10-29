Госдума приняла в I чтении проект бюджета Социального фонда на 2027-2029 гг.

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении проект бюджета Фонда пенсионного и социального страхования (СФР) на 2027 г. и плановый период 2028-2029 гг.

Документ № 620-9 правительство внесло в парламент 30 сентября.

Доходы фонда в 2027 г. заложены в сумме 19,914 трлн руб., расходы - 19,883 трлн руб. Таким образом, профицит составит около 31,3 млрд руб. Доходы фонда в 2028 г. заложены в сумме 21,214 трлн руб., расходы - 20,917 трлн руб. Профицит составит около 297,1 млрд руб. В 2029 г. доходы запланированы в сумме 22,518 трлн руб., расходы - 22,162 трлн руб. Профицит составит около 356,6 млрд руб.

В 2027 г. на обязательное пенсионное страхование (ОПС) приходится 13,305 трлн руб. доходов и 13,389 трлн руб. расходов. На страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством заложено 1,571 трлн руб. доходов и 1,567 трлн руб. расходов. На страхование от несчастных случаев на производстве - 347,1 млрд руб. доходов и 202,9 млрд руб. расходов.

Трансферты из федерального бюджета в 2027 г. составят 3,971 трлн руб., в 2028 г. - 4,201 трлн руб., в 2029 г. - 4,441 трлн руб. На выплату страховых пенсий в 2027 г. предусмотрено 12,97 трлн руб., в 2028 г. - 13,69 трлн руб., в 2029 г. - 14,64 трлн руб. Индексация страховых пенсий пройдет в два этапа. С 1 февраля пенсии вырастут на уровень инфляции за прошлый год: в 2027 г. на 6,8%, в 2028 и 2029 годах на 4% ежегодно. С 1 апреля их проиндексируют исходя из роста доходов бюджета фонда: в 2027 г. - на 3,3%, в 2028 г. - на 2,7%, в 2029 г. - на 2,8%. К концу 2027 г. средняя страховая пенсия вырастет до 28 849,09 рубля (на 2 491,53 рубля). Средняя страховая пенсия по старости составит 29 903,81 рубля, средняя социальная пенсия - 17 585,69 рубля.