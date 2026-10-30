Рубль на "Мосбирже" слегка дешевеет к юаню перед выходными

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - На открытии торгов пятницы на "Мосбирже" рубль слегка дешевеет к юаню перед выходными .

За первую минуту торгов юань подорожал на 1,1 копейку, до 12,2115 рубля. При этом юань оказался на 12,71 копейки выше уровня действующего официального курса.

По словам начальника отдела собственных операций на финансовых рынках Инбанка Ивана Захарова, российский валютный рынок находится в неопределенности в ожидании решения Минфина по объему ноябрьских покупок валюты в рамках бюджетного правила. Решение об этом будет объявлено в следующий четверг, 5 ноября.

"В текущих условиях ожидаем роста волатильности вплоть до полудня следующего четверга. В среду, 4 ноября, в России выходной день, а в четверг Минфин объявит объемы покупки валюты на следующий месяц", - прокомментировал "Интерфаксу" Захаров.

Более активное восстановление основных мировых валют по отношению к рублю может начаться в пятницу, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Переход к более активному восстановлению валютных курсов с ожидаемым нами движением юаня в район 12,3-12,5 руб. (ввиду традиционного после налогов сокращения предложения валюты со стороны экспортеров и ожиданий увеличения объемов покупок валют по бюджетному правилу с конца следующей недели) вероятен с пятницы", - отмечает Локтюхов.

Цены на нефть повышаются утром в пятницу, участники рынка оценивают сообщения о новых атаках на Ближнем Востоке.

К 9:05 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,33% до $116,41 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 1,21%, до $103,22 за баррель.

За октябрь цена на Brent выросла примерно на 11%, WTI - на 14%.

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о пожаре, возникшем на судне в Ормузском проливе у берегов Омана. Как отмечает Reuters, танкер был атакован начиненным взрывчаткой катером.

Йеменские хуситы заявили, что нанесли удары по ряду объектов в Саудовской Аравии, в том числе по НПЗ в городах Рас-Таннура и Рабиг, а также по двум аэропортам.

Рынки также опасаются, что Белый дом может активизировать боевые действия в ближневосточном регионе после промежуточных выборов в Конгресс США, намеренных на начало ноября.