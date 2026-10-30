Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2%

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже в пятницу умеренно растет на фоне вновь дорожающей нефти (декабрьский фьючерс на Brent превысил $116 за баррель), а также в ожидании корпоративных отчетов ряда компаний. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,2%.

К 09:01 индекс МосБиржи составил 2497,68 пункта (+0,2%), индекс РТС - 975,28 пункта (+0,2%). Лидерами роста среди индексных бумаг выступили акции "ВК" (+2%), МКПАО "Озон" (+0,7%), "ИКС 5" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Роснефти" (+0,4%), "МТС" (+0,4%), "РусАла" (+0,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 октября, составляет 80,6761 руб. (-19,03 копейки).

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" (+0,9%) по РСБУ за девять месяцев 2026 г. увеличилась в 1,62 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 71,09 млрд руб., говорится в отчете компании. EBITDA выросла на 26,3%, до 158,1 млрд руб. Выручка составила 247,69 млрд руб. (+17%).

Подешевели акции "Полюса" (-0,7%), "Северстали" (-0,6%), "ММК" (-0,5%), МКПАО "Яндекс" (-0,4%), "ДОМ.РФ" (-0,2%), "Норникеля" (-0,1%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Т-Технологий" (-0,1%).

Статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил в Госдуме во время первого чтения изменений в Налоговый кодекс, что повышать налоги или вводить экспортные пошлины в адрес нефтегазовых компаний сейчас нет смысла, поскольку они несут нагрузку по восстановлению нефтеперерабатывающих заводов. "Я хотел бы просто отметить, что уже сейчас уровень налоговой нагрузки в нефтяной отрасли больше 60%. Это больше, чем в любой другой отрасли Российской Федерации. В настоящее время наши нефтяные компании в очень сжатые сроки устраняют тот урон, который причиняется их НПЗ, и обеспечивают Россию и наших потребителей нефтепродуктами", - сказал он.

Испанская Naturgy, имеющая долгосрочный контракт на покупку 2,5 млн тонн СПГ с проекта "Ямал СПГ", видит возможность закупать этот газ с января 2027 года ввиду того, что происходит и может произойти на рынке, заявил топ-менеджер испанской компании в ходе телеконференции.

Президент РФ Владимир Путин заявил в четверг вечером, что Россия готова воевать с Европой, но не хочет этой войны, а победителей в этой войне вообще не будет. "Многие только и ведут речь о том, чтобы готовиться к войне (с Россией - ИФ) к 2030 году. Правильно ли это? Нет. Мы, во-первых, готовы, но мы никакой войны с Европой не хотим, а они, если кто-то хочет, пусть готовятся", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам саммита "Россия - Африка", комментируя свой недавний разговор с руководителями Норвегии и Финляндии.

Президент предупредил сторонников войны с Россией: "Они сейчас не добились своей цели нанести стратегическое поражение России, вряд ли это будет возможно и к 2030 году". "А если уж зайдет слишком далеко, то победителей вообще не будет. Пусть никто об этом не забывает", - подчеркнул президент РФ.

При этом Путин также отметил, что Россия поддерживает любые шаги по восстановлению отношений с Европой - как с ЕС в целом, так и с отдельными странами.

По словам Путина, Россия поддерживает соблюдение международного права в ситуации в Балтийском море, но готова ответить на любые вызовы. "Мы поддерживаем такой подход. Ну а что же иначе? А иначе будет ситуация, похожая на ситуацию, которая сложилась в Ормузском проливе. Кто-то хочет, чтобы в Балтике сложилась такая же ситуация, как в Персидском заливе или в Ормузском проливе? Мы такого не хотим, но на любой вызов ответим", - сказал он.

По словам президента, ситуация на Балтике обсуждалась в ходе разговора с президентом Финляндии Александером Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, который состоялся по их инициативе.

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Европа целенаправленно пытается "поджечь" акватории Балтийского и Черного морей и прилегающие к ним регионы. "НАТО, ЕС и Лондон прилагают большие усилия для того, чтобы разжечь в Европе большую войну. Угрозы особенно велики именно с морских направлений - с балтийского и черноморского", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".

"Подчеркну: поджечь эти акватории и прилегающие к ним регионы - это целенаправленная политика европейских элит, которые сегодня окончательно забыли об интересах своих народов, нуждающихся в мире и конструктивном сотрудничестве с Россией", - отметил он.

Патрушев заявил, что международное морское право уже бессильно, "потому что западники его давно демонстративно игнорируют".

Также Патрушев заявил, что Британия может организовать провокацию против российско-американской сделки по поставкам дизельного топлива. "Я не сомневаюсь, что в британских и натовских штабах уже готовятся диверсии против танкеров с российским дизелем. Такие риски у нас находятся постоянно в поле зрения", - заявил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью NBC News заявил, что переговоры по Украине не означают прекращения огня, поскольку Россия настроена на долгосрочное мирное урегулирование, а не на временное прекращение боевых действий. "Переговоры не означают прекращения огня. Мы не хотим прекращения огня. Мы хотим мира", - заявил Песков. По его словам, Москва хочет "долгосрочного мира для будущих поколений".

Комментарии аналитиков

Аналитик Freedom Global Владимир Чернов ожидает, что в течение пятничной торговой сессии индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 2450-2530 пунктов, нефть Brent - в коридоре $110-116 за баррель, доллар - в районе 80-83 руб./$1.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Егора Вершинина, поддержку нефтегазовому сектору рынка акций РФ оказывают высокие цены на нефть, однако перспективы рынка остаются во многом зависимыми от геополитики. Ожидания возобновления переговоров по украинскому урегулированию поддерживают интерес к российским активам, но конкретных договоренностей о смягчении западных антироссийских санкций пока нет. Дополнительным негативным сигналом стал отзыв "Яндексом" прогноза по выручке и скорректированной EBITDA на 2026 год на фоне возросшей неопределенности. В результате рынок сохраняет чувствительность к геополитическим новостям, а корпоративные факторы усиливают разнонаправленную динамику отдельных акций.

Индекс МосБиржи протестировал поддержку в районе 2500 пунктов. Выход индекса относительной силы RSI из зоны перекупленности указывает на ослабление восходящего импульса и формирует сигнал к продаже. Закрепление индекса МосБиржи по итогам недели ниже 2500 пунктов создаст предпосылки для снижения к 2418 пунктам, тогда как возврат выше круглого рубежа откроет путь к росту в направлении 2573 пунктов, считает Вершинин.

В США накануне индексы акций снизились на 0,3-1,4% во главе с Nasdaq, инвесторы оценивали статданные и корпоративные отчеты.

Экономика США в третьем квартале 2026 года увеличилась на 3,4% в пересчете на годовые темпы, согласно предварительным данным министерства торговли. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3,2%, сообщает Trading Economics. Таким образом, темпы роста ВВП в июле-сентябре ускорились по сравнению со вторым кварталом, когда они составили 2,2%, а подъем стал максимальным за год.

Индекс потребительских цен PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце вырос на 0,3% к августу и на 3,1% за год после подъема соответственно на 0,3% и 3% в августе. Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

В Азии в пятницу также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 2,4%, австралийский ASX подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi упал на 4,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,7%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,1-2% во главе с фьючерсом на Nasdaq).

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены растут после коррекции накануне, игроки оценивают сообщения о новых атаках на Ближнем Востоке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 9:01 по Москве составила $116,22 за баррель (+1,3% и -0,4% в четверг), декабрьская цена фьючерса на WTI - $103,27 за баррель (+1,3% и -0,8% накануне). Срок обращения декабрьских контрактов на Brent истекает с закрытием рынка в пятницу.

За октябрь цена на Brent выросла примерно на 11%, WTI - на 14%.

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о пожаре, возникшем на судне в Ормузском проливе у берегов Омана.

Тем временем йеменские хуситы заявили, что нанесли удары по ряду объектов в Саудовской Аравии, в том числе по НПЗ в городах Рас-Таннура и Рабиг, а также по двум аэропортам.

Газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на американских чиновников, что глава Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) адмирал Брэд Купер в четверг представил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу варианты военных действий против Ирана.

Ранее американский сенатор Крис Мерфи, который ознакомился с планом администрации США на случай возобновления ударов по Ирану, назвал его безумным и усомнился в его эффективности. "Некоторые из нас проинформированы о военном плане. Я не могу раскрыть его детали, но могу сказать следующее: этот план безумен", - написал Мерфи в социальной сети X в четверг, отметив, что реализация плана приведет к новому циклу эскалации.

Аналитики опасаются, что Белый дом может активизировать боевые действия в ближневосточном регионе после промежуточных выборов в Конгресс США, намеренных на начало ноября.

Цены на нефть могут стать ещё более волатильными в ближайшие недели из-за парламентских выборов в Израиле и выборов в США, заявил руководитель направления сырьевой стратегии Saxo Bank Оле Хансен. Он отметил, что повышенная неопределенность затрудняет прогнозирование цен. По его мнению, даже после окончания конфликта нефть будет торговаться в более высоком диапазоне, от $70 до $90 за баррель, по сравнению с докризисным уровнем в $60-70 за баррель из-за необходимости пополнения запасов, а также риска возобновления боевых действий.