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ВТБ подтвердил прогноз по росту чистой прибыли в 2026 году до 600 млрд рублей

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - ВТБ по результатам третьего квартала 2026 года подтверждает прогноз по чистой прибыли в 2026 году в 600 млрд рублей, заявил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

"Результаты третьего квартала и девяти месяцев позволяют нам подтвердить прогноз по чистой прибыли на 2026 год в размере 600 млрд рублей", - сообщил Пьянов журналистам.

ВТБ в 2025 году заработал 502 млрд рублей чистой прибыли по МСФО (против рекордных 551 млрд рублей в 2024 году - снижение на 8,9%).

В 2027 году группа рассчитывает получить прибыль не меньше 2026 года.

"С точки зрения прогноза прибыли на следующий год, я предлагаю набраться терпения. Необходимо завершить этот год с достижением того таргета, который мы определили, на это будут направлены основные усилия. С точки зрения коммуникации по прибыли следующего года мы традиционно таргетируем это при представлении годовых результатов, с тем чтобы это не затмевало достижения текущего года. С точки зрения ориентиров мы ожидаем прибыль не меньше, чем в этом году, то есть никакого уменьшения прибыли мы не ожидаем", - отметил первый зампред.

ВТБ за 9 месяцев 2026 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 7,0% до 407,5 млрд рублей, в третьем квартале – в 1,8 раза – до 182,3 млрд рублей.

"В целом достаточно удачный квартал. Если мы повторим его в четвертом квартале, то вы видите... Если к 407,5 млрд рублей прибавить 182 млрд рублей, то это, по сути, рецепт для достижения нашего годового таргета", - отметил Пьянов.

По его словам, прогноз по 2026 году может быть достигнут за счет восстановления чистых процентных доходов и сохранения высоких темпов роста чистых комиссионных доходов.

ВТБ
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