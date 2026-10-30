"Русагротранс" прогнозирует сбор пшеницы в 2026 году в 89,8 млн тонн

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Сбор пшеницы в России в 2026 году может составить 89,8 млн тонн, прогнозирует аналитический центр "Русагротранса". Это на 1,2 млн тонн меньше, чем в прошлом году. Тем не менее, подчеркивают аналитики, он войдет в пятерку лучших результатов.

В 2022 году в стране было собрано 104,2 млн тонн пшеницы, в 2023 - 92,9 млн тонн, в 2024 - 82,6 млн тонн, в 2025 году - 91,1 млн тонн.

В частности, в Южном федеральном округе в этом году урожай прогнозируется в объеме 29,45 млн тонн против 22,68 млн тонн год назад, Северо-Кавказском - в 8,91 млн тонн против 9,25 млн тонн, Центральном - в 20,14 млн тонн против 21,54 млн тонн, Приволжском - в 19,69 млн тонн против 21,03 млн тонн.

Прогноз сбора ячменя в этом году составляет 19,2 млн тонн (на 0,5 млн тонн меньше), кукурузы - 16,9 млн тонн (на 1,1 млн тонн больше).

Оценка сбора зернобобовых культур на 2,9 млн тонн ниже прошлогоднего урожая и составляет 5,3 млн тонн. Причина - сокращения площадей из-за падения цен и низких темпов экспорта, отмечают аналитики.

Общий урожай зерновых и зернобобовых культур в России в 2026/27 годах оценивается в 137,4 млн тонн (на 4,5 млн тонн меньше).