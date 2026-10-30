Спутниковая связь Amazon заработает в странах Балтии в 2027 году

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Спутниковая связь Amazon Leo (ранее - проект Kuiper), ориентированная на корпоративный сектор, заработает в странах Балтии в следующем году, сообщил портал LRT.

Как и единственная действующая в этих странах в настоящее время сеть Starlink, Amazon Leo будет доступна и частным пользователям.

Как сказал LRT представитель Amazon Leo в странах Балтии Донатас Завяцкас, в Латвии и Литве услуги планируется запустить в апреле 2027 года, а в Эстонии - в июле.

По его словам, цель компании - предоставлять услуги спутникового интернета предприятиям, уже использующим технологии Amazon, а также новым клиентам. Завяцкас отметил, что список ожидающих услугу частных компаний, государственных учреждений и международных организаций "скоро достигнет трехзначного числа".

По данным LRT, работу Amazon Leo будет обеспечивать в 3,5 раза меньше спутников, чем у Starlink, но с использованием более современных технологий.

Спутниковый проект Amazon Leo разрабатывает техгигант Amazon.com Inc. Проект направлен на предоставление глобального широкополосного интернета через систему низкоорбитальных спутников.