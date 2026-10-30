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Спутниковая связь Amazon заработает в странах Балтии в 2027 году

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Спутниковая связь Amazon Leo (ранее - проект Kuiper), ориентированная на корпоративный сектор, заработает в странах Балтии в следующем году, сообщил портал LRT.

Как и единственная действующая в этих странах в настоящее время сеть Starlink, Amazon Leo будет доступна и частным пользователям.

Как сказал LRT представитель Amazon Leo в странах Балтии Донатас Завяцкас, в Латвии и Литве услуги планируется запустить в апреле 2027 года, а в Эстонии - в июле.

По его словам, цель компании - предоставлять услуги спутникового интернета предприятиям, уже использующим технологии Amazon, а также новым клиентам. Завяцкас отметил, что список ожидающих услугу частных компаний, государственных учреждений и международных организаций "скоро достигнет трехзначного числа".

По данным LRT, работу Amazon Leo будет обеспечивать в 3,5 раза меньше спутников, чем у Starlink, но с использованием более современных технологий.

Спутниковый проект Amazon Leo разрабатывает техгигант Amazon.com Inc. Проект направлен на предоставление глобального широкополосного интернета через систему низкоорбитальных спутников.

Amazon Латвия Эстония Балтия Литва Донатас Завяцкас Kuiper
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