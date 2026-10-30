Новак заявил, что новые атаки на НПЗ не повлияют на топливообеспечение рынка РФ

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Прошедшие атаки на НПЗ не повлияют на обеспечение топливного рынка необходимыми объемами, предпринимаются меры по обеспечению топливом внутреннего рынка, заявил вице-премьер РФ Александр Новак информационной службе (ИС) "Вести".

"У нас предпринимаются все необходимые меры по увеличению объемов добычи, переработки. Сейчас заводы вышли из ремонта. И у нас обеспечивается импорт. Собственно, эти все меры позволяют нам обеспечивать рынок", - сказал он.

По словам Новака, в ночь на 30 октября на территории России была осуществлена атака на три НПЗ и один газохимический комплекс Самарской области.