Новак сообщил об атаках на три российских НПЗ и газохимический завод

Один из заводов получил небольшие повреждения, сказал вице-премьер РФ

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - В пятницу, 30 октября, произошла атака на четыре российских завода - три нефтеперерабатывающих и один газохимический комплекс, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, отвечая на вопрос, была ли атака на НПЗ в Самарской области.

"Да, сегодня была атака на российские НПЗ - на четыре нефтеперерабатывающих завода, точнее, три НПЗ и один газохимический комплекс. Есть на одном заводе небольшие повреждения, но в целом наша система защиты, ПВО, сработала. Но в целом у нас был в течение какого-то времени перерыв (в атаках - ИФ), а сегодня атаки возобновились", - добавил он, подчеркнув, что предприятия "работают по защите".