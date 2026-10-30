Поиск

Силуанов в новой должности будет по-прежнему отвечать за финансовый блок

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между своими заместителями, в соответствии с которым вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов продолжит отвечать за финансовый блок, говорится в сообщении пресс-службы кабмина РФ.

"В числе курируемых им направлений - государственное финансовое планирование, совершенствование бюджетной системы, исполнение федерального бюджета, проведение единой финансовой политики, разработка и реализация налоговой политики, управление государственным долгом и финансовыми активами РФ, формирование Фонда национального благосостояния, вопросы кредитной и денежной политики в установленных сферах деятельности, государственного регулирования финансовых рынков, страховой и аудиторской деятельности, государственное регулирование контрактной системы, контроль государственных и муниципальных закупок, а также закупок госкомпаний", - отмечается в сообщении.

Также Силуанов будет курировать вопросы госрегулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, госполитики в сфере лицензирования и осуществления госконтроля в области производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства.

Помимо этого он будет осуществлять координацию деятельности Минфина, Федеральной налоговой службы, Федерального казначейства, Федеральной таможенной службы, Федеральной пробирной палаты, Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками.

Михаил Мишустин Антон Силуанов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Binance заявили, что компания после хакерской атаки работает со следователями

Банки РФ в январе-сентябре увеличили выдачу ипотечных кредитов на 35% до 3,58 трлн рублей

 Банки РФ в январе-сентябре увеличили выдачу ипотечных кредитов на 35% до 3,58 трлн рублей

Новак будет курировать платформенную экономику, денежную политику, атом

 Новак будет курировать платформенную экономику, денежную политику, атом

РФ планирует продлить запрет на экспорт дизеля с исключениями до конца января

 РФ планирует продлить запрет на экспорт дизеля с исключениями до конца января

Нефть Brent подорожала почти до $118 за баррель

Возвращение ВТБ к 50% выплаты на дивиденды маловероятно в ранние годы стратегии 2027-29 гг.

 Возвращение ВТБ к 50% выплаты на дивиденды маловероятно в ранние годы стратегии 2027-29 гг.

Минпромторг направил в Минфин список продукции для введения акциза на импортную сталь

 Минпромторг направил в Минфин список продукции для введения акциза на импортную сталь

Криптобиржа KuCoin запретила операции пользователям из России и Белоруссии

Минфин не прорабатывает налоговые льготы для "Яндекса" после атак на дата-центры

 Минфин не прорабатывает налоговые льготы для "Яндекса" после атак на дата-центры

"Самолет" может первым опробовать новый механизм комплексной санации

 "Самолет" может первым опробовать новый механизм комплексной санации
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12684 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4013 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 129 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 132 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов