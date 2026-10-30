Силуанов в новой должности будет по-прежнему отвечать за финансовый блок

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между своими заместителями, в соответствии с которым вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов продолжит отвечать за финансовый блок, говорится в сообщении пресс-службы кабмина РФ.

"В числе курируемых им направлений - государственное финансовое планирование, совершенствование бюджетной системы, исполнение федерального бюджета, проведение единой финансовой политики, разработка и реализация налоговой политики, управление государственным долгом и финансовыми активами РФ, формирование Фонда национального благосостояния, вопросы кредитной и денежной политики в установленных сферах деятельности, государственного регулирования финансовых рынков, страховой и аудиторской деятельности, государственное регулирование контрактной системы, контроль государственных и муниципальных закупок, а также закупок госкомпаний", - отмечается в сообщении.

Также Силуанов будет курировать вопросы госрегулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, госполитики в сфере лицензирования и осуществления госконтроля в области производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства.

Помимо этого он будет осуществлять координацию деятельности Минфина, Федеральной налоговой службы, Федерального казначейства, Федеральной таможенной службы, Федеральной пробирной палаты, Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками.