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В ВТБ считают маловероятной выплату банком дивидендов в 2027 г. на сумму свыше 25% от прибыли

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Выплата банком ВТБ по итогам 2026 года дивидендов на сумму свыше 25% от чистой прибыли маловероятна, сообщил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов в эфире РБК.

"Это маловероятно", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли ВТБ в 2027 году направить на дивиденды больше 25% прибыли (нижней планки диапазона дивидендных выплат банка).

Он подчеркнул, что решение по дивидендным выплатам принимают акционеры. "Но менеджмент должен предложить свой размер дивидендов, и он должен быть осторожным, то есть это предложение не может поставить под сомнение исполнение нормативов", - подчеркнул Пьянов.

Ранее он заявил, что ВТБ из-за введения дополнительных надбавок к достаточности капитала вряд ли вернется к распределению 50% чистой прибыли на дивиденды "в ранние годы" новой стратегии 2027-2029 годов. "Можно из этих коммуникаций сделать вывод о высоковероятном коэффициенте выплат 25%", - добавил он.

Первый зампред ВТБ напомнил, что диапазон распределения банком прибыли на дивиденды составляет 25-50%.

В 2026 году группа рассчитывает заработать 600 млрд рублей чистой прибыли.

Дмитрий Пьянов ВТБ
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