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Нефть продолжает дорожать, Brent торгуется у $117,6 за баррель

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть активно растут вечером в пятницу и завершают месяц в плюсе, инвесторы опасаются эскалации ближневосточного конфликта после промежуточных выборов в Конгресс США.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:22 по московскому времени дорожают на $2,72 (2,37%), до $117,6 за баррель. Срок обращения декабрьских контрактов истекает с закрытием рынка в пятницу. Более активно торгуемые фьючерсы на январь поднимаются в цене на $2,86 (2,58%), до $113,66 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличиваются к этому времени на $1,97 (1,93%), до $103,97 за баррель.

За октябрь цена Brent выросла более чем на 13%, WTI - на 15%.

The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на американских чиновников, что глава Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) адмирал Брэд Купер в четверг представил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу варианты военных действий против Ирана.

Аналитики опасаются, что Белый дом может активизировать их после промежуточных выборов в Конгресс, отметил Оле Хансен из Saxo Bank. "С приближением выборов на нефтяном рынке нарастает нервозность", - сказал он. Голосование состоится в начале ноября.

Между тем Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило о пожаре, возникшем на судне в Ормузском проливе у берегов Омана. Как отмечает Reuters, танкер был атакован начиненным взрывчаткой катером.

Тем временем делегация из Катара вернулась в Тегеран, чтобы вновь обсудить условия урегулирования американо-иранского конфликта, сообщил телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источники.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи объявил, что передал Вашингтону через посредников план, согласно которому Тегеран был готов, в частности, восстановить движение через Ормузский пролив в обмен на прекращение американской морской блокады Ирана.

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