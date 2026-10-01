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Минпромторг прорабатывает увеличение лимитов финансирования льготных автокредитов на ближайшие годы

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ прорабатывает варианты увеличения лимитов финансирования программ льготного автокредитования и льготного автолизинга, которые были существенно снижены в опубликованном в четверг проекте бюджета на 2027-2029 гг.

Проект бюджета предполагает, что объем финансирования автокредитных госпрограмм, в рамках которых в РФ субсидируются скидки на высоколокализованные отечественные автомобили для льготных категорий граждан, в 2027-2028 гг. составит в общей сложности 14 млрд руб. – по 7 млрд рублей в каждом году. В то же время в действующем бюджете на эти цели в соответствующие годы было заложено по 20 млрд руб. Объем субсидирования льготных автокредитов на 2029 год в новом проекте, напротив, увеличен – до 24,7 млрд руб.

Планы субсидирования льготного автолизинга на ближайшие годы в проекте бюджета 2027-2029 гг. также существенно снижены. Новый проект предполагает, что на льготный лизинг в 2027 году будет направлено 17,1 млрд руб., в 2028 г. – 14,3 млрд руб., а в 2029 г. на финансирование этой меры поддержки пока оставили лишь 4 млрд руб. В изначальном проекте действующего бюджета на 2026-28 гг. предполагалось, что в 2027 г. на льготный лизинг направят 18,8 млрд руб., в 2028 г. - 19 млрд руб. Однако ко второму чтению законопроекта о бюджете на 2026-28 гг. в Госдуме РФ лимиты финансирования льготного лизинга по предложению Минпромторга были существенно увеличены: до 30 млрд руб. в 2026 г., 37,1 млрд руб. в 2027 г. и 37,2 млрд руб. в 2028 г.

"В первичной редакции бюджета на ближайшую трёхлетку (2027-2029 гг.) предусмотрен минимально необходимый объём финансирования, рассчитанный на сохранение социально важных мер поддержки спроса на автомобили: программ льготного автокредитования, льготного лизинга и субсидирования техники на ГМТ. Отмечаем, что на данный момент работа в рамках бюджетного цикла не закончена, и Минпромторг РФ прорабатывает все возможные варианты для наращивания объемов бюджетных лимитов, направленных на реализацию этих мер поддержки", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства в четверг после публикации проекта бюджета.

Ранее в среду Минпромторг сообщал об исчерпании к концу III квартала 2026 г. лимитов бюджетных средств, которые были заложены на финансирование программ льготных автокредитов и лизинга на текущий год. В министерстве не уточняли, какие суммы были направлены на эти цели, но сообщали, что льготные автокредиты за девять месяцев стимулировали продажи в РФ 123 тыс. автомобилей, льготный лизинг - 54,8 тыс. единиц автотехники. Действующий бюджет предполагает, что автокредиты должны были быть просубсидированы в объеме 20 млрд руб., лизинг - 30 млрд руб.

Минпромторг ранее подчеркивал, что реализация программ льготного автокредитования и льготного лизинга заложена в новый бюджетный цикл и обещал позже дополнительно сообщить о возобновлении этих программ. Приостановку действия инструментов господдержки спроса в текущем году регулятор на фоне исчерпания лимитов финансирования назвал "штатной ситуацией при освоении выделенного бюджета", отметив, что отменять эти меры господдержки не планируется.

Минпромторг
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