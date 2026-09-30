Льготные автокредиты и лизинг с начала года помогли продать 178,2 тыс. автомобилей в РФ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Программы льготного автокредитования и льготного лизинга с начала года простимулировали реализацию 178,2 тыс. автомобилей на российском рынке, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

Таким образом, как отмечают министерстве, программы "достигли планового объёма и выполнили задачу по поддержке рынка".

Количество автомобилей, реализованных с помощью льготных автокредитов, превысило 123 тыс. шт. Программой льготного автокредитования для покупки автомобиля на более выгодных условиях воспользовались в том числе семьи с детьми, медики, учителя, участники СВО и их семьи, граждане с инвалидностью. "В условиях постепенного восстановления рынка новых автомобилей в России меры стимулирования спроса позволили поддержать те категории граждан, которым особенно необходима помощь со стороны государства", - отметили в министерстве.

По программе льготного лизинга, в свою очередь, было реализовано 54,8 тыс. ед. автотехники, лимит бюджетных ассигнований освоен досрочно. "При этом за счёт выделения специализированного сублимита продолжается реализация программы льготного лизинга общественного транспорта – парки такой техники продолжают ритмично обновляться в соответствии с поручением президента. Отдельно отметим, что реализация программ льготного автокредитования и льготного лизинга заложена в новый бюджетный цикл. Об их возобновлении будет объявлено дополнительно", - добавляют в Минпромторге.

Приостановка действия инструментов господдержки спроса в текущем году, как подчеркивает регулятор, – "штатная ситуация при освоении выделенного бюджета". Минпромторг отмечает, что речь не идет о полной отмене мер поддержки.

"Параллельно с этим Минпромторг совместно с ФАС продолжает внимательно следить за соблюдением ответственной ценовой политики со стороны отечественных автопроизводителей. На данный момент в России возобновлено собственное производство автомобилей во всех востребованных сегментах, российские автозаводы обеспечивают доступность своей продукции для населения. Например, по данным крупнейших российских дилеров, цена продажи ряда популярных моделей российской сборки в самом востребованном ценовом сегменте от 2 до 4 млн рублей за год снизилась в среднем на 3,7% по отношению к аналогичному показателю прошлого года (по моделям, не подпадающим под действие программ стимулирования спроса)", - заявляют в министерстве.

Как сообщал ранее Минпромторг со ссылкой на данные регистраций ЭПТС, за январь-август 2026 года продажи легковых и легких коммерческих машин в РФ выросли на 8% до 900,9 тыс. шт. В частности, легковых автомобилей с начала года было реализовано 846 тыс. (+10,2%), LCV – 54,9 тыс. шт. (-17,2%).