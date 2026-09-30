Поиск

Льготные автокредиты и лизинг с начала года помогли продать 178,2 тыс. автомобилей в РФ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Программы льготного автокредитования и льготного лизинга с начала года простимулировали реализацию 178,2 тыс. автомобилей на российском рынке, сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

Таким образом, как отмечают министерстве, программы "достигли планового объёма и выполнили задачу по поддержке рынка".

Количество автомобилей, реализованных с помощью льготных автокредитов, превысило 123 тыс. шт. Программой льготного автокредитования для покупки автомобиля на более выгодных условиях воспользовались в том числе семьи с детьми, медики, учителя, участники СВО и их семьи, граждане с инвалидностью. "В условиях постепенного восстановления рынка новых автомобилей в России меры стимулирования спроса позволили поддержать те категории граждан, которым особенно необходима помощь со стороны государства", - отметили в министерстве.

По программе льготного лизинга, в свою очередь, было реализовано 54,8 тыс. ед. автотехники, лимит бюджетных ассигнований освоен досрочно. "При этом за счёт выделения специализированного сублимита продолжается реализация программы льготного лизинга общественного транспорта – парки такой техники продолжают ритмично обновляться в соответствии с поручением президента. Отдельно отметим, что реализация программ льготного автокредитования и льготного лизинга заложена в новый бюджетный цикл. Об их возобновлении будет объявлено дополнительно", - добавляют в Минпромторге.

Приостановка действия инструментов господдержки спроса в текущем году, как подчеркивает регулятор, – "штатная ситуация при освоении выделенного бюджета". Минпромторг отмечает, что речь не идет о полной отмене мер поддержки.

"Параллельно с этим Минпромторг совместно с ФАС продолжает внимательно следить за соблюдением ответственной ценовой политики со стороны отечественных автопроизводителей. На данный момент в России возобновлено собственное производство автомобилей во всех востребованных сегментах, российские автозаводы обеспечивают доступность своей продукции для населения. Например, по данным крупнейших российских дилеров, цена продажи ряда популярных моделей российской сборки в самом востребованном ценовом сегменте от 2 до 4 млн рублей за год снизилась в среднем на 3,7% по отношению к аналогичному показателю прошлого года (по моделям, не подпадающим под действие программ стимулирования спроса)", - заявляют в министерстве.

Как сообщал ранее Минпромторг со ссылкой на данные регистраций ЭПТС, за январь-август 2026 года продажи легковых и легких коммерческих машин в РФ выросли на 8% до 900,9 тыс. шт. В частности, легковых автомобилей с начала года было реализовано 846 тыс. (+10,2%), LCV – 54,9 тыс. шт. (-17,2%).

Минпромторг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Плодоовощной союз призвал защитить тепличную отрасль от демпинга импорта

Минфин в III квартале привлек от размещения ОФЗ 1,264 трлн рублей при плане 1,5 трлн

Дмитриев заявил о продолжении диалога с США по многим направлениям

Сотовым операторам могут запретить продавать сим-карты со стартовым балансом

 Сотовым операторам могут запретить продавать сим-карты со стартовым балансом

Эксперт предложил аграриям с большими запасами зерна отказаться от ярового сева

Минфин США расширил санкции против Кубы

 Минфин США расширил санкции против Кубы

Правительство продлило до 31 октября запрет на экспорт дизтоплива для производителей

ФАС возбудила 58 дел против нефтяников и частных АЗС по ценам на топливо

Brent подорожала до $103,3 за баррель

Уолл-стрит закрылась в минусе во вторник

 Уолл-стрит закрылась в минусе во вторник
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12021 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3801 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 98 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 192 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов