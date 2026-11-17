Тагир Ситдеков сменит Александра Бибу на посту президента Cosmos Hotel Group

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Экс-президент АФК "Система" Тагир Ситдеков с 1 декабря возглавит гостиничного оператора Cosmos Hotel Group, сменив Александра Бибу, сообщила пресс-служба компании.

"Александр Биба завершает работу. С 1 декабря новым президентом компании станет Тагир Ситдеков", - говорится в сообщении.

Как отметил вице-президент АФК "Система" по стратегическим коммуникациям и взаимодействию с органами власти Иван Макушок, смена руководителя происходит на фоне подготовки гостиничного оператора к выходу на биржу.

"Cosmos продолжает подготовку к IPO и ждет благоприятного окна для размещения. Тагир Ситдеков - один из лучших инвестменеджеров страны, так что его приход в компанию станет важным шагом на этом пути", - заявил он.

По данным компании, за последние два года Cosmos Hotel Group заключила соглашения по 108 гостиничным проектам, находящимся на различных стадиях реализации. Основной акцент был сделан на расширении сети за счет договоров управления и франчайзинга. На следующем этапе оператор намерен сосредоточиться на повышении операционной эффективности, совершенствовании управления действующими отелями и подготовке новых объектов к открытию: в 2027 году Cosmos Hotel Group планирует открыть не менее 20 гостиниц.

Сейчас в портфель компании входят 55 отелей категорий от 3 до 5* в 33 городах России. Компания осуществляет операционное управление активами с номерным фондом более 12 тысяч единиц.