Евтушенков сообщил о планах проведения IPO Cosmos Hotel Group и "Медси" в 2026 году

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Проведение IPO входящих в АФК "Система" сети отелей Cosmos Hotel Group и сети клиник "Медси" планируется в 2026 году, сообщил на Биржевом форуме "Московской биржи" основатель корпорации Владимир Евтушенков.

"У нас в группе есть сеть отелей Cosmos. Это самая большая сейчас отельная сеть в стране, динамично развивающаяся, там 100 отелей, и становится международной, и так далее и так далее. Мы собираемся в этом году сделать IPO. Или, к примеру, мы собираемся сделать IPO нашей медицинской сети "Медси", - сказал он. - Мы хотим гостиничный бизнес и медицинский (вывести на IPO в 2026 году - ИФ)".

Ранее президент корпорации Тагир Ситдеков говорил "Интерфаксу", что "Медси" и "Космос Отель Групп" являются ближайшими кандидатами на IPO из портфельных компаний "Системы". Сроки размещения медицинского актива АФК зависят от темпов изменения рыночных и макроэкономических условий, говорил он.

На 31 декабря 2025 года "Медси" объединяла 138 клиник, а также службу помощи на дому. В 2025 году "Медси" нарастила выручку на 22% - до 61,4 млрд рублей. Скорректированная OIBDA составила 13,2 млрд рублей против 9,8 млрд рублей за 2024 год. Соотношение чистый долг / скорр. OIBDA - 0,2x, чистая прибыль - 5,2 млрд рублей.

Гостиничный оператор Cosmos Hotel Group в 2025 году нарастил выручку на 20%, до 20,9 млрд рублей. OIBDA группы в 2025 году увеличилась на 27%, до 7,3 млрд рублей.