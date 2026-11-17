Минфин 18 ноября проведет аукционы по размещению ОФЗ 26253 и 26233

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Министерство финансов сообщило, что 18 ноября проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26253 и ОФЗ-ПД серии 26233 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Облигации серии 26253 с погашением 6 октября 2038 года имеют 25 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 182 дня, дата выплаты 3-го купонного дохода - 21 апреля 2027 года. Ставка купонного дохода определена в размере 13% годовых (1-й купон - 64,82 рубля на облигацию и 2-26-й купоны - 64,82 рубля на облигацию).

Облигации серии 26233 с погашением 18 июля 2035 года имеют 30 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 168 дней, дата выплаты 14-го купонного дохода - 27 января 2027 года. Ставка купонного дохода определена в размере 6,1% годовых (1-й купон - 28,08 рубля на облигацию и 2-31-й купоны - 30,42 рубля на облигацию).