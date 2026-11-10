Крупнейшие банки в октябре сократили долю на аукционах ОФЗ до 45,5% с 73,6%

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Доля системно значимых кредитных организаций (СЗКО) на аукционах облигаций федерального займа в октябре составила 45,5%, снизившись с 73,6% месяцем ранее, следует из доклада Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".

Прочие банки увеличили свое участие до 24,4% с 3,5% в сентябре.

Некредитные финансовые организации (НФО) в рамках доверительного управления в октябре выкупили 14,2% (в сентябре их доля была на уровне 18,9%), за счет собственных средств - 9,3% (в сентябре - 2,4%).

Объем рублевых заимствований на аукционах в октябре уменьшился: выручка Минфина от размещений ОФЗ-ПД составила 493 млрд рублей (в сентябре - 1,255 трлн рублей, в том числе 939 млрд рублей за счет размещения ОФЗ-ПК). За месяц было размещено 20,1% от квартального плана заимствований (2,45 трлн рублей).

С учетом увеличения годового плана привлечения средств до 6,6 трлн рублей, отмечает ЦБ, для его выполнения Минфину потребуется разместить ОФЗ еще на 2 трлн рублей до конца года (218 млрд рублей в среднем на каждом аукционе).

Среднедневной объем торгов ОФЗ на вторичном рынке в будние дни в октябре увеличился c 52 млрд рублей до 64,4 млрд рублей (в среднем за предыдущие 12 месяцев - 50,1 млрд рублей). Отношение месячного объема торгов к объему ОФЗ в обращении тоже выросло (с 3,4% до 4,1% м/м), превысив среднее значение за предыдущие 12 месяцев (3,3%).

Крупнейшими нетто-продавцами на вторичном рынке остались СЗКО. Однако объем их продаж снизился со 160 млрд рублей до 140 млрд рублей (в среднем за предыдущие 12 месяцев - 123 млрд рублей). Также существенные нетто-продажи на вторичном рынке совершили НФО за счет собственных средств (57,1 млрд рублей). В сентябре они осуществляли покупки на 90,2 млрд рублей.

Основной спрос на государственные бумаги предъявили прочие банки и НФО в рамках доверительного управления (купили на 106 млрд и 78,4 млрд рублей, соответственно). Интерес физических лиц к ОФЗ, по данным Банка России, остался на уровне предыдущего месяца: в октябре чистые покупки составили 31 млрд рублей (в сентябре - 28,4 млрд рублей).