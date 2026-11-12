Запасы нефти в США на прошлой неделе неожиданно выросли на 4,66 млн баррелей

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на прошлой неделе увеличились на 4,657 млн баррелей, максимальными темпами с августа. Об этом говорится в еженедельном докладе Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 6 ноября, выросли на 1,799 млн баррелей, дистиллятов – на 4,071 млн баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение резервов нефти на 1,1 млн баррелей, сокращение запасов бензина на 0,1 млн баррелей и уменьшение запасов дистиллятов на 1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, повысились на 106 тыс. баррелей. Неделей ранее они выросли на 280 тыс. баррелей.