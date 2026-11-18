Цены на овощи и фрукты в РФ за неделю повысились на 1,7%

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Цены на плодоовощную продукцию за неделю с 10 по 16 ноября повысились на 1,7%, сообщил Росстат в среду.

Темпы роста несколько ускорились, неделю назад они составляли 1,6%.

Больше всего выросли цены на огурцы – на 10% (на 9,4% неделей ранее). Помидоры стали дороже на 3,1%, капуста – на 1,1%, лук – на 0,8%, бананы – на 0,6%, морковь на 0,5%, свекла – на 0,4%, картофель - на 0,2%.

В то же время цены на яблоки снизились на 0,9%.

В результате с начала года цены на свеклу стали больше на 16,8%, морковь - на 15%, лук - на 14,8%, помидоры - на 11,2%, картофель - на 9,8%, капусту - на 9,3%, бананы - на 6,7%.

Цены на яблоки в настоящее время на 9,2% ниже, чем в начале года, на огурцы - на 26%.

В 2025 году плодоовощная продукция подешевела на 8,8%.