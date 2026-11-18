Рубль в среду немного подешевел в паре с юанем на фоне умеренного снижения нефти

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Китайский юань подрос на Московской бирже в ходе дневной сессии в среду, рубль немного подешевел на фоне умеренного снижения котировок нефти. Участники рынка при этом находятся в ожидании новостей с саммита АТЭС, который проходит в китайском Шэньчжэне. Курс китайской валюты в 19:00 составил 12,3125 руб., что на 5,45 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 19 ноября на 22,48 копейки, до 82,2281 руб., и понизил курс евро на 45,31 копейки, до 90,3605 руб.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, что было обусловлено низкими оборотами по валютной паре евро/рубль на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня он определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.

"В среду рубль немного подешевел в паре с юанем. При этом сессия проходила при сниженной активности рынка, так как участники рынка находятся в ожидании новостей на тему внешней политики. В эти дни в китайском Шэньчжэне проходит саммит АТЭС, в ходе которого запланирована трехсторонняя встреча глав России, США и Китая. Ранее сообщалось, что встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина может состояться "на полях" саммита, однако сегодня стало известно, что также может состояться и двусторонняя встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. В преддверии этих событий участники внутреннего валютного рынка не спешат открывать позиции в расчете на получение более заметных драйверов к усилению динамики нацвалюты", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Банк России будет плавно и постепенно смягчать денежно-кредитную политику (ДКП), пространство для снижения ставки есть, заявил советник председателя ЦБ РФ Кирилл Тремасов. "В базовом сценарии пространство для снижения ставок есть, и я думаю, мы его плавно, постепенно будем реализовывать", - сообщил Тремасов на Уральском форуме недвижимости в Екатеринбурге в среду.

Он отметил, что это пространство дают объявленные параметры бюджетной политики. "Напомню, что бюджетные планы предполагают плавное ужесточение бюджетной политики, то есть возвращение к нулевому структурному дефициту в течение трёх лет. Если эти планы будут реализовываться, это дает пространство для снижения ключевой ставки", - подчеркнул советник главы ЦБ.

"Если правительство будет жить с большим дефицитом, то от нас это может потребовать проведения более жесткой денежно-кредитной политики, то есть, грубо говоря, ставки в этом случае могут быть выше", - отметил Тремасов.

Он напомнил, что согласно октябрьскому прогнозу Банка России, средняя ключевая ставка в 2027 году ожидается в диапазоне 12,5-13,5%. В 2026 году она прогнозируется на уровне 14,6%, до конца текущего года - 14,0% (что допускает как сохранение, так и изменение ключевой ставки на заседании в декабре). Советник главы ЦБ подтвердил намерение Банка России вернуть инфляцию к цели в 4% в 2027 году. В 2026 году годовая инфляция в РФ ожидается в диапазоне 7,1-7,6%.

Нефть продолжает дешеветь вечером в среду после выхода официальных данных о запасах в США.

Цена январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 составляет $91,97 за баррель, что на 1,25% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 2,15%, до $84,18 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на прошлой неделе увеличились на 3,38 млн баррелей, говорится в опубликованном в среду еженедельном докладе Управления энергетической информации (EIA) американского Минэнерго.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 13 ноября, выросли на 5,192 млн баррелей, дистиллятов - на 140 тыс. баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение резервов нефти на 0,5 млн баррелей, увеличение запасов бензина на 1,7 млн баррелей и рост запасов дистиллятов на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 1,209 млн баррелей. Неделей ранее они выросли на 106 тыс. баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка почти не изменились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 18 ноября, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за вторник повысилась на 1 базисный пункт - до 13,89% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в среду не изменились относительно предыдущего торгового дня, оставшись на отметках 14,05%, 14,19% и 14,53% годовых соответственно.