ЦБ оценит возможность допуска "неквалов" к криптофьючерсам после запуска спотового рынка

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Банк России может разрешить неквалифицированным инвесторам совершать сделки с фьючерсами, стоимость которых привязана к криптовалютам, если не увидит в этом рисков после запуска спотового криптовалютного рынка, заявил зампред ЦБ Филипп Габуния.

"Неквалы" – это может быть очень чувствительная история. Давайте мы запустимся, сейчас посмотрим, как оно начнет работать", - сказал Габуния журналистам в кулуарах Уральской конференции НАУФОР.

"У нас запросто может поменяться и структура рынка, какая крипта будет допущена, на что будет даваться "производник". Сейчас законодательство очень меняет эту конфигурацию. Если мы рисков не увидим, то разрешим. "Неквалам" придется чуть-чуть потерпеть в этой части", - добавил он.

ЦБ, по словам Габунии, не ожидает "сверхбольших" оборотов на российском криптовалютном рынке.

В России с 1 сентября вступил в силу закон "О цифровых валютах и цифровых правах", который создает в стране комплексное регулирование оборота криптовалют. Совершать операции с ними можно будет через текущую инфраструктуру: биржи, брокеров и доверительных управляющих. Также появятся новые участники – криптообменники и цифровые депозитарии. В криптообменниках можно будет покупать или продавать криптовалюту, а в цифровых депозитариях будут учитываться права по таким активам.

Согласно указанию ЦБ, российские биржи вправе запускать торги криптовалютами с 22 ноября, но прежде они должны согласовать правила их проведения с регулятором.

"Московская биржа" ранее анонсировала планы запустить торги криптовалютами с 1 декабря.

Банк России в 2025 году разрешил финансовым организациям предлагать квалифицированным инвесторам производные финансовые инструменты с привязкой к стоимости криптовалют. Сейчас квалифицированным инвесторам на российских биржах доступны фьючерсы на Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple и Tron.