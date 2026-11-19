Продажи авто с пробегом в России в октябре были самыми высокими за год

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Продажи легковых автомобилей с пробегом в России в октябре показали самый высокий результат с октября 2025 года, который был отмечен рекордным показателем за всю историю наблюдений и по сравнению с которым они оказались почти на 9% ниже, следует из опубликованных "Автостатом" данных.

По подсчетам экспертов агентства, в октябре 2026 г. россияне купили 596,6 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что было на 8,6% ниже результата октября прошлого года, результат которого (653 тыс. шт.) был максимальным за все время. По сравнению с сентябрем текущего года, в котором было продано 557,1 тыс. подержанных машин, октябрьские продажи выросли на 7,1%.

Лидерство среди марок на вторичном рынке сохраняет Lada - за октябрь куплено 134,3 тыс. пробеговых машин марки (-10% г/г). Второе место у японской Toyota, показатель которой составил 62,8 тыс. единиц (-5,2%). Далее следуют корейские бренды Kia (32,5 тыс., -17,8%) и Hyundai и 31,9 тыс. шт. (-14,7%). Замыкает пятерку немецкий Volkswagen (27,2 тыс. шт., -3,7% г/г).

При этом месяц к месяцу все марки из десятки наиболее популярных в октябре показали рост - в диапазоне от 2,3% (у Volkswagen) до 9,6% (у Chevrolet).

В модельном рейтинге по итогам октября первенство сохраняют "классические" автомобили Lada, перепродажи которых составили 22,3 тыс. (-26,2% г/г). Следующие пять позиций тоже занимают представители отечественной марки - Lada Samara 2 (15,1 тыс. шт., -14,1% г/г), Lada Priora (14,5 тыс. шт., -3,2% г/г), Lada Granta 2 (13 тыс. шт., +14,5% г/г), Lada Niva Legend (11,7 тыс. шт., -2,1% г/г) и Lada 110 (11,4 тыс. шт., -19,1% г/г).

Самыми продаваемыми иномарками вторичного рынка в октябре были Kia Rio (11,4 тыс. шт., -13,2% г/г) и Hyundai Solaris (11,1 тыс. шт., -10,7% г/г).

Рост сделок в годовом выражении в октябре отмечен только у Toyota Corolla (10,8 тыс. шт., +4,1%). Другие девять моделей из десятки наиболее популярных были "в минусе", сильнее всех потеряли лидирующие "классические" Lada (-26,2%).

В помесячном выражении все десять наиболее популярных моделей российского рынка в октябре показали положительную динамику сделок. Самой сильной она была у внедорожника Lada Niva Legend (+16,4%).

По итогам января-октября 2026 г. продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ подросли на 0,7%, до 5,1 млн шт.