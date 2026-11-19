Маск намерен наращивать производство на шанхайском заводе Tesla

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Американская Tesla продолжит наращивать объемы производства на предприятии в Шанхае, заявил главный исполнительный директор компании Илон Маск на встрече с главой Китайского комитета содействия развитию международной торговли Жэнь Хунбинем. Об этом сообщает Yuyuan Tantian, аффилированная с китайской государственной телерадиокомпанией CCTV.

В январе-октябре с конвейера шанхайского завода Tesla сошло около 810,9 тысячи электромобилей моделей Model 3 и Model Y, что на 21,4% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Экспорт вырос вдвое - почти до 421 тысячи машин.

Сейчас производственная мощность предприятия превышает 950 тысяч электромобилей в год. 98% комплектующих, используемых при сборке, закупаются в Китае. Продукция завода экспортируется, в том числе, в страны Европы, а также в Южную Корею и Австралию.