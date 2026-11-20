Brent подорожала до $92,48 за баррель

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут утром в пятницу на сообщениях о новых ударах хуситов по Эр-Рияду.

К 8:10 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,5 (0,54%) до $92,48 за баррель. В четверг Brent подорожала на 3 цента, до $91,98 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,55 (0,66%), до $83,76 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на 5 центов, до $83,21 за баррель.

Хуситы накануне заявили о проведении четырех военных операций против Саудовской Аравии: удары были нанесены по финансовому центру, нефтехимической компании SADAF, базе ВВС и аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде.

Представитель движения Яхья Сари в соцсети X написал, что в результате этих операций объекты получили серьезные повреждения.

"Опасения по поводу поставок нефти с Ближнего Востока вновь возникли из-за нападений хуситов на Эр-Рияд, - сказал Сатору Йосида из Rakuten Securities. - Также поддержку котировкам оказывают ожидания, что скоординированное сокращение добычи будет продлено на встрече ОПЕК+ в конце месяца".

Тем не менее, с начала недели Brent подешевела на 3,5%, WTI - почти на 6% на ожиданиях излишка предложения нефти на мировом рынке по мере восстановления поставок через Ормузский пролив до довоенного уровня.