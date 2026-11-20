Индексы МосБиржи и РТС незначительно подросли на открытии основной сессии

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале основной сессии на "Мосбирже" сохраняет консолидационный настрой при смешанной динамике blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и подорожавшей нефти (январский фьючерс на Brent торгуется в районе $92,1 за баррель).

К 09:01 по Москве индекс МосБиржи вырос на 0,02% до 2418,25 пункта, индекс РТС вырос на 0,02% до 929,77 пункта. Лидерами роста среди индексных бумаг выступили акции "МТС" (+1%), АФК "Система" (+0,6%), "Татнефти" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,3% "префы"), "Интер РАО" (+0,5%), но подешевели бумаги "АЛРОСА" (-2,8%), "ММК" (-1,8%), "НЛМК" (-1,3%), "Полюса" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,6%), "ВК" (-0,6%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 20 ноября, составляет 81,929 рубля (-22,48 копейки).

Накануне рынок акций снизился после завершения встречи лидеров России, Китая и США на полях саммита АТЭС в КНР, а также пресс-конференции президента Владимира Путина, которые, с точки зрения трейдеров, не принесли однозначных оптимистичных сигналов по украинскому урегулированию.

Спецпосланник президента США Джаред Кушнер в четверг заявил, что прошедшая в этот день встреча в Берлине с участниками "коалиции желающих" оказалась результативной для выстраивания общей позиции по украинской тематике, "это крайне важно перед следующим раундом переговоров". Он подчеркнул, что США не намерены заключать какие-либо договоренности без учета мнения Европы и Украины.

Также Кушнер заявил, что любые гарантии безопасности Украине должны в своей основе иметь статью 5 устава НАТО, подразумевающую коллективную оборону ее участников в случае конфликта. "Это очень важный результат, которого мы достигли. Я думаю, мы ознакомили Россию с концепцией, что любые гарантии безопасности будут основываться на статье 5 устава НАТО", - сказал он на пресс-конференции после встречи "коалиции желающих".

Кушнер признал, что в России есть много сомнений в отношении данной концепции, поэтому, по его словам, так важно возобновить диалог России и Европы. Он добавил, что гарантии на основе статьи 5 устава НАТО станут частью "более масштабного пакета мер в сфере безопасности".

Британский премьер Энди Бернем заявил в четверг, что западные страны сумели продвинуться в координации своих позиций по украинскому урегулированию. "Я увидел более единую нашу позицию", - сказал он на пресс-конференции в Берлине по итогам встречи "коалиции желающих" со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Кушнером. Говоря о том, какие дальнейшие шаги он бы приветствовал, британский премьер назвал "энергетическое перемирие, возобновление поставок зерна через Черное море".

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в четверг заявил, что действующие против Россиии санкции могут отменять вместе с успехами в решении украинского кризиса, при соблюдении определенных условий. Вместе с тем Мерц выразил сомнение в результативности саммита США, России и КНР в Шэньчжэне. По его словам, эта встреча в первую очередь "была возможностью для фотосессии". Согласно его утверждениям, такой формат "не принесет мир в Европу". Также Мерц заявил, что в Европе есть широкий консенсус в отношении продолжения финансовой поддержки Киева.

Президент США Трамп, через своего спецпосланника связывавшийся с участниками встречи "коалиции желающих" в четверг, призвал европейцев и президента Украины Владимира Зеленского "заключить сделку" с Россией, пишет The Washington Post со ссылкой на источники, присутствовавшие на мероприятии. По их словам, Трамп заявил, что Путин стремится к миру и призвал европейцев и Зеленского их заключить сделку с Кремлем, чтобы европейцы могли направить средства, которые сейчас тратят на Украину, на себя самих.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, новости с саммита АТЭС не принесли рынку акций "бычьих" драйверов - отсутствие конкретных позитивных сигналов по итогам трехсторонней встреч вылилось в распродажи активов по факту состоявшегося события.

При этом продажи в четверг наблюдались по широкому спектру бумаг, которые шли вниз в рамках коррекции после роста ранее на неделе, а также общей фиксации прибыли на рынке в условиях отсутствия обнадеживающих фундаментальных сигналов. Индексы Мосбиржи и РТС обосновались вблизи поддержек 2420 пунктов и 925 пунктов соответственно. Рынок не дождался конкретики в отношении урегулирования украинского конфликта или сотрудничества стран в ключевых сферах после встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина, считает аналитик, хотя общий итог переговоров все стороны охарактеризовали как позитивный. Инвесторы остаются в ожидании определения следующей даты трехсторонних переговоров по Украине, которая, вероятно, взбодрит покупателей. Сохранение неопределенности, в то же время, может способствовать дальнейшему снижению индексов Мосбиржи и РТС со следующими поддержками у минимумов с октября - 2370 пунктов и 910 пунктов, считает Кожухова.

Аналитик ФГ "Финам" Егор Вершинин также отмечает, что рынок акций оказался разочарован итогами трехсторонней встречи лидеров США, России и Китая: несмотря на принятие совместной декларации, конкретных договоренностей по ключевым геополитическим вопросам объявлено не было, что не оправдало ожиданий инвесторов. Дополнительное давление оказывают инфляционные риски: недельный рост потребительских цен ускорился до 0,19% с 0,12%, а советник главы ЦБ Кирилл Тремасов допустил возможность повышения ключевой ставки при отсутствии устойчивого замедления инфляции. Кроме того, из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России, инфляционные ожидания россиян ускорились в ноябре до 13,5% с 13,2% в октябре этого года, а оценка наблюдаемой инфляции выросла до 15% с уровня 14,5% месяцем ранее, отмечает аналитик.

На дневном графике индекс МосБиржи тестирует поддержку в районе 2418 пунктов. Индикатор относительной силы рынка RSI остается в нейтральной зоне, приближаясь к границе перепроданности. Удержание выше отметки 2418 пунктов позволит рассчитывать на восстановление к 2500 пунктам. В случае пробоя поддержки следующей целью снижения может стать уровень 2369 пунктов, считает Вершинин.

В США накануне индексы акций упали на 2-2,3% во главе с Nasdaq, успешное IPO Anthropic не смогло оживить спрос на акции компаний, ориентированных на ИИ.

Цена бумаг Anthropic подскочила на 34% при открытии торгов после рекордного в истории IPO объемом $107,3 млрд. Акции начали торговаться по $111,5 за бумагу при цене размещения $83 за штуку. К закрытию рынка стоимость бумаг составила $97,17, что на 17% выше цены IPO и соответствует капитализации всей компании в $1,77 трлн.

Котировки акций чипмейкеров и крупных IT-компаний уверенно росли в начале сессии, однако быстро развернулись вниз.

Инвесторы все больше обеспокоены распространением циклических сделок в сфере искусственного интеллекта, в рамках которых производители оборудования (в том числе Nvidia) приобретают доли в капитале своих клиентов или помогают обеспечить финансирование их деятельности. Эксперты предупреждают, что подобные схемы могут искусственно раздувать спрос на ИИ-технологии и инфраструктуру стоимостью в триллионы долларов, создаваемую для их поддержки.

Статданные, опубликованные в четверг, показали рост числа новых заявок на пособие по безработице в США до максимума с начала сентября. Количество американцев, обратившихся за пособием, на прошлой неделе увеличилось на 1 тыс. - до 203 тыс., сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 202 тыс., а не 200 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали снижения до 197 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

В Азии в пятницу также наблюдается негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 4,9%, австралийский ASX - на 1,6%, южнокорейский Kospi - на 4,2%, китайский Shanghai Composite - на 2,1%, гонконгский Hang Seng теряет 2,2%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,2-1% во главе с фьючерсом на Nasdaq).

Потребительские цены в Японии в октябре увеличились на 2,3% в годовом выражении, сообщается в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 2,1% в сентябре и стала максимальной за одиннадцать месяцев (с ноября 2025 года).

Рост потребительских цен без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) в октябре составил 2,2% против 2,1% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали 2,3%, по данным Trading Economics.

Народный банк Китая (НБК) по итогам заседания в пятницу принял решение оставить базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам сохранена на уровне 3,5%, говорится в сообщении ЦБ. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, также не ожидали их изменения.

Обе ставки 18-й месяц подряд остаются на текущих уровнях - минимальных в истории. На заседании в мае 2025 года НБК снизил их на 10 базисных пунктов.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены растут на сообщениях о новых ударах хуситов по столице Саудовской Аравии.

К 9:01 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на 0,2% до $92,13 за баррель (+0,03% в четверг), декабрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,3% до $83,36 за баррель (-0,1% накануне).

Хуситы накануне заявили о проведении четырех военных операций против Саудовской Аравии: удары были нанесены по финансовому центру, нефтехимической компании SADAF, базе ВВС и аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде. Представитель движения Яхья Сари в соцсети X написал, что в результате этих операций объекты получили серьезные повреждения.

"Опасения по поводу поставок нефти с Ближнего Востока вновь возникли из-за нападений хуситов на Эр-Рияд, - сказал Сатору Йосида из Rakuten Securities. - Также поддержку котировкам оказывают ожидания, что скоординированное сокращение добычи будет продлено на встрече ОПЕК+ в конце месяца".

С начала недели Brent подешевела на 3,5%, WTI - почти на 6% на ожиданиях излишка предложения нефти на мировом рынке по мере восстановления поставок через Ормузский пролив до довоенного уровня.

Возможность того, что США снова прибегнут к массированным ударам по Ирану, за последние дни стала выше, сообщил агентство Bloomberg со ссылкой на западных чиновников. При этом, по словам одного из них, президент США пока не принял окончательного решения на этот счет.

Россия, Китай и США планируют увеличить производство и поставки продуктов нефтепереработки "на благо всех стран", говорится итоговой декларации трехстороннего саммита.