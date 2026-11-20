Золото дешевеет на 3,3% и завершает худшую неделю с марта

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Цены на золото падают в пятницу и завершают неделю самым резким снижением с марта.

Котировки декабрьских фьючерсов на золото на бирже Comex к 10:48 по московскому времени опускаются на 3,3%, до $3564,9 за унцию. Драгметалл торгуется на минимуме с августа 2025 года, потеряв с начала недели примерно 8,5%.

Фьючерсы на серебро рухнули в цене на 5,4%, до $42,03 за унцию, на платину - на 3,2%, до $1304,5 за унцию.

Давление на золото оказывают сильный доллар и ожидания повышения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).

Долларовый индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, находится вблизи максимума за 20 месяцев. Дорогой доллар негативно влияет на спрос на золото среди держателей других валют.

Рынок сейчас оценивает вероятность подъема ключевой процентной ставки на 25 базисных пунктов на декабрьском заседании ФРС в 98,8%, по данным CME FedWatch. Высокие ставки также давят на золото, не приносящее процентного дохода.

"Похоже, на рынке происходит принудительная ликвидация позиций на фоне ожиданий неминуемого повышения процентных ставок в США и устойчиво высокой инфляции, что приведет к росту доходности гособлигаций и укреплению доллара, оказывая давление на золото", - сказал Кайл Родда из Capital.com.