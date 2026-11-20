Рябков сообщил, что объем внутренней торговли стран БРИКС достиг $1,2 трлн

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Внутренняя торговля между странами-членами БРИКС достигла 1,2 трлн долларов США, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Внутренняя торговля между участниками достигла 1,2 трлн долларов США. Посмотрим, может быть, когда-нибудь называя цифру, мы будем атрибутировать этот объем чему-то другому, но жизнь сложнее схем. Будем в этом направлении двигаться", - сказал Рябков, выступая Международном молодежном женском форуме стран БРИКС.

По словам Рябкова, за этими цифрами "стоит не только экономический вес, но и растущая способность государств БРИКС совместно отстаивать свои интересы и предлагать решения по ключевым вопросам международной повестки дня".

"Сегодня БРИКС - это один из весьма представительных форматов диалога крупнейших развивающихся экономик. Это и значимый центр формирующегося многополярного мира", - заключил замминистра.