Речные круизы по России на сезон 2027 году подорожали на 8-15%

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Стоимость речных круизов на навигацию 2027 года выросла до 15% по сравнению с текущим годом, сообщает Ассоциация туроператоров России.

"Стоимость круизов на 2027 год выросла примерно на 8-15%. Цены зависят от операционных расходов компаний, стоимости топлива, класса теплохода, категории каюты и порта отправления. При этом эксперты допускают дальнейшее подорожание топлива в следующем году", - говорится в сообщении.

По данным АТОР, минимальная стоимость круиза по рекам России в сезоне 2027 года по акциям раннего бронирования стартует от 45-47 тысяч рублей на человека на неделю. Путешествия на новых судах класса люкс обойдутся значительно дороже.

Как отметили в ассоциации, акции раннего бронирования пока частично компенсируют рост цен. В ноябре максимальные скидки достигают 8-9% плюс есть дополнительные скидки некоторым категориям пассажиров, причем в ряде случаев эти дисконты суммируются.

"Из-за этого многие путешественники предпочитают вносить 100% оплаты сразу, отказываясь от рассрочки: единовременный расчет с учетом всех скидок оказывается выгоднее разделения платежей", - отметили в АТОР.

По словам круизных операторов, на этапе раннего бронирования продано от 20% до 35% речных круизов на 2027 год, эти показатели сопоставимы с прошлогодними. Некоторые летние программы уже почти распроданы, хотя основной виток продаж участники рынка ожидают в зимние праздники.