На этот год запланировано 270 круизов с заходом на особо охраняемые природные территории

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Более 270 морских и речных круизов запланировано на летний сезон 2026 года с заходом на особо охраняемые природные территории (ООПТ), в них отправятся более 24 тыс. человек, сообщает в понедельник Минприроды России.

Как прогнозируют в министерстве, всего будет выполнено более 270 таких круизов, включая национальные парки "Русская Арктика", "Ленские столбы", "Командорские острова", заповедники Кроноцкий и "Остров Врангеля", заповедники озера Байкал.

По данным Минприроды, за прошлый год состоялось 455 речных рейсов с посещением четырех заповедных территорий – национальные парки "Русский Север", "Нижняя Кама", "Ленские столбы", "Кенозерский". 29 морских экспедиционных круизов включали маршруты по национальным паркам "Русская Арктика", "Берингия", "Командорские острова", заповедник "Остров Врангеля", заказник "Малые Курилы", Кроноцкий заповедник. По озеру Байкал за год было организовано 50 круизов.

"В морских экспедиционных круизах на заповедные территории в 2025 году приняли участие 1086 человек, в речных – 67 681, а на Байкале – еще 7564. Это важный показатель интереса к нашей природе, который растет с каждым годом", - сказал министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, слова которого приводятся в сообщении.