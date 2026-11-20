Лидером по бронированиям зарубежных туров на зиму и Новый год стал Египет

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Египет возглавляет рейтинг российских бронирований на предстоящий зимний сезон и новогодние праздники, за ним следуют Таиланд и ОАЭ, сообщила директор по маркетингу и продажам туроператора Coral Travel Вероника Филиппова на конференции, приуроченной к церемонии вручения премии Starway-2026 лучшим партнерам туроператора.

"Египет этой зимой остается самым популярным среди зарубежных направлений. Он лидирует по продажам и на новогодние каникулы, и на весь зимний сезон. При этом средняя продолжительность отдыха и предпочтения туристов по категориям отелей не изменились", - сказала она.

По данным туроператора на конец ноября, в пятерку наиболее востребованных направлений зимнего отдыха также входят Вьетнам и Турция. По сравнению с аналогичной датой прошлого года Таиланд поднялся с третьего места на второе, опередив ОАЭ, а Вьетнам переместился с пятой позиции на четвертую, обойдя Турцию.

Некоторое снижение спроса на ОАЭ Филиппова связала с ближневосточным кризисом и разливом нефти в октябре, а Вьетнам она назвала настоящим хитом, его продажи резко выросли благодаря расширению перевозки.

В рейтинге бронирований на новогодние праздники страны расположились в том же порядке: Египет, Таиланд, ОАЭ, Вьетнам и Турция. Год назад вторую строчку занимали Эмираты, третью - Таиланд. Позиции остальных направлений не изменились.

Лидерство Египта в новогодних продажах подтверждает гендиректор тульского турагентства "Тревелсервис" Алексей Новиков. По его словам, привлекательность направления обеспечивают стоимость отдыха, прямые перелеты и выбор качественных гостиниц.

"Египет - бюджетная страна, близко лететь прямым рейсом, и по выгодной цене в очень хорошем отеле ты можешь получить все, что нужно для хорошего отдыха", - рассказал он.

В столичном турагентстве "Реголит" Египет также занимает первое место по новогодним бронированиям, сообщила генеральный директор компании Наталья Калиничева. По ее словам, качество отдыха на направлении повышается благодаря появлению новых отелей и развитию проектов с участием турецких гостиничных сетей. Это постепенно меняет представление туристов о Египте как о направлении преимущественно бюджетного отдыха.

"Люди все равно выбирают Египет за цену, за возможность отдохнуть в качественном отеле и за хорошую погоду зимой", - отметила Калиничева.

Она добавила, что направление востребовано у семей с детьми благодаря относительно непродолжительному перелету и хорошему выбору отелей с инфраструктурой для отдыха с детьми. При выборе отеля на зиму в агентстве рекомендуют учитывать расположение в защищенных от ветра бухтах.

По данным Погранслужбы ФСБ, с января по сентябрь 2026 года россияне совершили более 1,5 млн поездок в Египет с целью туризма. Рост по сравнению с тем же периодом предыдущего года составил 30,9%. Как ранее отмечали в Ассоциации туроператоров, рост спроса на Египет связан с расширением авиаперевозки на курорты Красного моря и открытию полетных программ на Средиземноморское побережье.