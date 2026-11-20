Китай в октябре увеличил поставки яблок и груш в РФ почти на 24%, до $7,8 млн

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Китай в последние три месяца наращивает экспорт яблок и груш в РФ.

По данным государственного таможенного управления (ГТУ) КНР, в октябре по сравнению с сентябрем стоимость поставок выросла на 23,8%, до $7,8 млн с $6,3 млн в сентябре и с $4,7 млн в августе. Наибольшие ежемесячные поставки пришлись на февраль и март - по $9,4 млн.

За 10 месяцев в РФ было ввезено китайских яблок и груш на $68,3 млн, что на 7,6% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Всего Китай экспортирует яблоки и груши в 88 стран мира.

Как сообщал ранее Минсельхоз, самообеспеченность РФ яблоками по итогам 2025 года составила 85,5%, в ближайшие годы этот показатель должен вырасти до 100%. По итогам 2026 года урожай в организованном секторе ожидается в почти 2,1 млн тонн против рекордных 2 млн тонн в 2025 году и 1,8 млн тонн в 2024 году.

За последние пять лет производство яблок в организованном секторе выросло в 1,7 раза - с 1,2 млн тонн в 2020 году. За 10 лет показатель увеличился в 3,3 раза - с 0,6 млн тонн в 2015 году.

К 2030 году предполагается увеличение сбора яблок до 2,7 млн тонн, всего плодов и ягод - до 3 млн тонн.