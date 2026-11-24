Казахстан пока не видит рисков для реализации проекта "Долина ЦОДов"

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Казахстан пока не видит регуляторных рисков для реализации проекта "Долина ЦОДов" с участием американской компании Nvidia и инвестора Firebird, сообщил вице-премьер - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

"Мы пока рисков никаких не видим, и пока это было на уровне заявления американского президента. Каких-то регуляторных конкретно норм, изменений закона, правил в рамках экспортного контроля для появления этих новых рисков для проекта "Долина ЦОДов" мы не видим, поэтому полагаю, что проект также будет продолжаться и сможем его реализовать", - сказал Мадиев, отвечая на вопрос журналиста о возможных ограничениях на строительство американскими компаниями дата-центров за рубежом, на пресс-конференции после заседания правительства во вторник.

Он сообщил, что проект "Долина ЦОДов" реализуется с участием Nvidia и инвестора Firebird.

"Мы дата-центр строим сами. Здесь мы рассчитываем на американские технологии для использования в этих дата-центрах", - пояснил глава ведомства.

В свою очередь генеральный директор - директор по управлению проектами АО "Казахтелеком" Газиз Доненбай отметил, что Firebird имеет необходимый опыт и построила дата-центр в Армении.

"Роль Nvidia в этом проекте "Долина ЦОДов" - технологический партнер, который поставляет GPU-карты. С нашей стороны мы никаких рисков не видим. Все вопросы, связанные с Firebird, прошли тщательную проверку", - отметил он.

По словам представителя компании, Казахстан будет предоставлять мощности в аренду.

"Компании, которые будут находиться в долине дата-центров, будут обрабатывать свои данные сами. Доступ к этим данным не будут иметь ни казахстанские компании, ни казахстанские спецслужбы", - добавил Доненбай.

Ранее сообщалось, что Казахстан подписал предварительные соглашения с компаниями Gaw Capital, Boosteroid и Firebird о размещении вычислительных мощностей на 480 МВт в рамках второй фазы проекта "Долина центров обработки данных" ("Долина ЦОДов") в Павлодарской области.

В целом к 2029 году мощность "Долины ЦОДов" планируется довести до 1 ГВт.

По оценке международного агентства KPMG, потенциальная ежегодная экспортная выручка проекта может составить $3,1 млрд, а совокупный объем инвестиций за 20-летний срок эксплуатации центров обработки данных оценивается в $115 млрд.

Проект "Долина ЦОДов" реализуется в Экибастузе Павлодарской области. Планируется создание крупнейшего в Центральной Азии кампуса с энергетическим потенциалом до 1 ГВт. Для проекта выделены земельные участки общей площадью 1,4 тыс. га.