Nasdaq упал в пятницу на 5,3%, S&P 500 - на 3,7%, акции Nvidia рухнули на 14%

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Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы резко упали по итогам торгов в пятницу на опасениях в отношении ИИ-сектора.

Dow Jones Industrial Average снизился на 1,93% - до 48147,33 пункта. За неделю он ушел в минус на 8%, максимально с апреля 2025 года.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось за день на 3,70% и составило 6910,39 пункта, опустившись ниже 7000 пунктов впервые с апреля текущего года. Оно снижается уже семь сессий подряд, чего не было с февраля 2020 года. Все 11 секторов в составе S&P 500 впервые с апреля прошлого года завершили неделю более чем 1%-м спадом. Целиком индекс потерял за неделю 8,6% - максимум за тот же период.

Nasdaq Composite рухнул на 5,28% в пятницу и закрылся на отметке 22617,73 пункта, растеряв весь рост с начала года. Падение на 1261,47 пункта стало вторым по масштабу в истории индикатора. За последние пять сессий он обвалился на 10% и провел худшую неделю с марта 2020 года, а его капитализация сократилась более чем на $4 трлн.

PHLX Semiconductor Index, отражающий динамику котировок 30 крупнейших представителей полупроводникового сектора с листингом в США, упал на 10,7% за сессию и на максимальные с сентября 2021 года 17,1% за неделю. Общая рыночная стоимость компонентов уменьшилась на $1,3 трлн и $2,3 трлн соответственно.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, или VIX, часто именуемый "индексом страха Уолл-стрит", обновил максимум с апреля 2025 года.

Акции Nvidia Corp. рухнули на 14% по итогам торгов после сообщения Reuters со ссылкой на источники о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США проверяет практики бухучета чипмейкера. Давление на котировки также продолжили оказывать ужесточение контроля за экспортом его продукции и неопределенность в отношении будущего руководителя после скандального ухода сооснователя Дженсена Хуанга с постов главного исполнительного директора и президента. Американский президент Дональд Трамп в пятницу заявил журналистам, что хотел бы, чтобы "Дженсен принес большие извинения и вернулся". "Нам нужно защищать наших выдающихся людей. Дженсен - один из них", - сказал Трамп.

Бумаги Nvidia завершили в минусе седьмую неделю подряд, чего не наблюдалось с июля 2008 года. Прошедшая неделя, ознаменованная падением на 23%, стала худшей для компании с октября 2008 года. За последние семь сессий ее капитализация сократилась на $1,16 трлн, в результате чего она откатилась на четвертое место в списке самых дорогих компаний США и впервые с апреля 2024 года стала дешевле Alphabet Inc. ($3,03 трлн против $3,24 трлн).

Конкурирующая Advanced Micro Devices в пятницу сократила рыночную стоимость на 13,3% на опасениях вокруг так называемых циклических ИИ-сделок. Предыдущую сессию она завершила падением на 7,7% после отчета Hunterbrook Media о том, что AMD все активнее финансирует заказчиков и предоставляет им финансовые гарантии.

Цена акций ИИ-гиганта Anthropic рухнула на 8,5%. В четверг они завершили дебютные торги ростом на 17% после IPO на рекордные $81,3 млрд. Компания также разместила бумаги на $26 млрд на непубличном рынке.

Капитализация SpaceX, прежнего обладателя рекорда IPO, упала на 7,7%. Компания Илона Маска в четверг продала три выпуска облигаций на общую сумму $32 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Размещение входит в программу привлечения долга на $40 млрд, включающую также банковские кредиты. Средства будут направлены на покупку чипов Nvidia проектной компанией Saturn Funding Trust, которая сдаст их в аренду SpaceX примерно на пять лет. Бонды на $25,2 млрд размещены под более чем 8% годовых при средней доходности американских облигаций инвестиционного уровня ниже 6%.

Стоимость бумаг Alphabet уменьшилась на 2,7%, Apple Inc. - на 1,9%, Microsoft Corp. - на 2,8%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 5,9%, Amazon.com Inc. - на 4,1%, Tesla - на 7,6%.

Nebius и Sandisk снизили капитализацию на 16,1%, Lumentum и Micron - на 13,9%, Coherent - на 12,9%, Seagate - на 12,4%, Broadcom - на 12,2%, CoreWeave и Western Digital - на 12%, Marvell Technology - на 11,7%, Applied Materials - на 10,7%, Lam Research - на 10%, Super Micro - на 9,2%, Oracle Corp. - на 8,5%, Intel Corp. - на 8%, Qualcomm Inc. - на 7,5%, ON Semiconductor - на 7,4%.

Акции Intuit Inc. подешевели на 12,8%, после того как разработчик программного обеспечения в сфере бухгалтерии и налогов ухудшил прогноз выручки и договорился о продаже Mailchimp примерно за $3,68 млрд компании Bending Spoons. Пять лет назад Intuit заплатила $12 млрд за этот сервис рассылок электронных писем.

Производитель спецтехники Caterpillar сократил рыночную стоимость на 5% из-за опасений в отношении спроса на энергетическое оборудование для дата-центров.

Котировки бумаг Ross Stores снизились на 2,9%. Инвесторов разочаровал ухудшенный квартальный прогноз прибыли сети дисконтных универмагов.

Акции Brown-Forman подешевели на 0,7%, хотя производитель виски Jack Daniel's повысил дивиденды на 2%. Фармацевтическая Merck & Co. увеличила их на 3,5%, ее рыночная стоимость выросла на 0,7%.

Криптовалютные Coinbase Global и Strategy уменьшили капитализацию на 6,3% и 9,7% соответственно на фоне снижения курса биткойна.

Рыночная стоимость платежного сервиса PayPal упала на 5,5% после изменений в руководстве, включая назначение главным финансовым директором Клэр Брэмли из Xero.

Goldman Sachs Group сократил капитализацию на 6,7%, Morgan Stanley - на 5,3%, Citigroup Inc. - на 4%, Bank of America Corp. - на 3,2%, JPMorgan Chase & Co. - на 3%, Wells Fargo - на 2,5%.

Цена акций Take-Two Interactive Software Inc. увеличилась на 0,7% после успешного выхода ее Grand Theft Auto VI. Продажи очередной части хитовой серии видеоигр за первые сутки после релиза составили 24,58 млн копий, или около $2,36 млрд.

Бумаги Global Payments подорожали на 10%, General Mills - на 3,7%, McCormick - на 3,4%, UnitedHealth Group - на 2,8%, Humana Inc. - на 2,6%.

Мичиганский университет в пятницу ожидаемо пересмотрел ноябрьское значение индекса потребительского доверия в США до финальных 51,5 пункта с предварительного 51 пункта. В октябре индикатор составил 48 пунктов.