Госдума приняла закон об особенностях исполнения бюджета в 2027 году

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон № 619-9, который позволяет увеличить расходы федерального бюджета сверх бюджетного правила на 1,5 трлн рублей в 2027 году, устанавливает МРОТ на 2027 год в размере 28 935 рублей, ограничивает предоставление жилья взамен аварийного и вводит учет поступлений на банковские счета и электронные кошельки при назначении единого пособия.

Принятый закон позволяет при формировании федерального бюджета превысить предельный объем расходов, рассчитанный по бюджетному правилу, на 1,5 трлн рублей в 2027 году и на 500 млрд рублей в 2028 году. Как сказано в пояснительной записке, это необходимо для постепенной адаптации бюджетных обязательств к уточненной базовой цене на нефть.

МРОТ с 1 января 2027 года устанавливается в размере 28 935 рублей в месяц, в 2026 г. МРОТ составляет 27 093 рублей. С 1 января 2027 года по 31 декабря 2029 года приостанавливаются нормы, по которым МРОТ устанавливается с учетом медианной зарплаты за предыдущий год.

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности каждому региону на 2027 год не может быть меньше 90% от размера, утвержденного действующим законом о бюджете на 2026-2028 годов. Регионы будут обязаны установить на 2027 год нормативы отчислений от НДФЛ в местные бюджеты так, чтобы туда поступало от этого налога не менее 10% налоговых доходов консолидированного бюджета региона. Ко второму чтению добавлена норма о том, что с 2026 года по 2029 год не будет начисляться плата за пользование бюджетными кредитами на одну треть задолженности регионов по состоянию на 1 марта 2024 года. Кроме того, приостанавливаются сроки внесения проектов региональных и местных бюджетов на 2027 год.

Собственник квартиры в аварийном доме сможет получить другое жилье взамен изымаемого только один раз и только при условии, что на дату изъятия у него нет другого пригодного для проживания жилья - ни в собственности, ни по договору социального найма. Площадь нового жилья должна быть не меньше прежней. В Москве жилье будет предоставляться в границах той же внутригородской территории административного управления, в Петербурге и Севастополе - в границах города.

При назначении субсидий на оплату ЖКУ будет учитываться наличие у заявителя и членов его семьи движимого и недвижимого имущества в порядке, установленном правительством.

При назначении единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка будут учитываться суммы, поступившие на счета, вклады и электронные кошельки заявителя и членов его семьи, в том числе на закрытые счета. Банки будут обязаны предоставлять Социальному фонду эти сведения в срок не более двух рабочих дней. Подача заявления о назначении пособия будет означать согласие заявителя и членов его семьи на предоставление сведений, составляющих банковскую тайну. В Московской области, ХМАО и ЯНАО норма будет применяться с 1 января 2027 года, в остальных регионах с 1 апреля 2027 года.

В 2027-2029 годах Федеральное казначейство будет взимать плату за выдачу квалифицированных сертификатов электронной подписи работникам коммерческих организаций, получающих бюджетные средства с казначейским сопровождением, а также работникам госучреждений, госкорпораций, госкомпаний и унитарных предприятий. Размер платы установит правительство.

Правительство сможет в 2027 году использовать средства резервного фонда с применением цифрового рубля. Эта норма перенесена в законопроект из поправок в Бюджетный кодекс.

Поправки в закон о таможенном регулировании выделяют товары электронной торговли в отдельную категорию и вводят институт оператора электронной торговли.

Принятый закон также позволяет компаниям и ИП, ввозящим товары из стран ЕАЭС, перенести внесение обеспечительного платежа в национальной системе подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) на 20-е число следующего месяца под банковскую гарантию, а также распространяет действие системы на часть нефтепродуктов.