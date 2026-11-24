Дума приняла поправки в Бюджетный кодекс о снижении цены отсечения нефти до $50

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в третьем чтении закон, который снижает базовую цену на нефть в бюджетном правиле до $50 за баррель и позволяет при угрозах безопасности составлять бюджет РФ на один год.

Документ (№616-9) правительство РФ внесло в Госдуму 30 сентября в рамках бюджетного пакета.

Принятый закон меняет статью 96.6 Бюджетного кодекса и снижает базовую цену на нефть в 2027-2030 гг. до $50 за баррель. Утвержденная в прошлом году шкала, по которой цена отсечения снижалась на $1 в год до $55 за баррель в 2030 г., со следующего года утрачивает силу. Пункт БК о ежегодной индексации цены отсечения на 2% с 2031 г. при этом сохраняется.

Как отмечается в пояснительной записке, снижение базовой цены на нефть поможет обеспечить устойчивость бюджетной системы и снизить уязвимость федерального бюджета к внешним рискам. Также оно позволит сформировать ликвидные активы Фонда национального благосостояния (ФНБ) на безопасном уровне и обеспечить безусловное исполнение всех принимаемых обязательств в условиях растущих геополитических рисков и нестабильной ценовой конъюнктуры на экспортных рынках.

Принятый закон дополняет статью 169 БК новым пунктом. Если президент РФ примет решение (поручение), определяющее наступление обстоятельств, указанных в пункте 3.1 статьи 217 БК, федеральный бюджет, бюджеты госвнебюджетных фондов, бюджеты регионов и территориальных внебюджетных фондов, а также местные бюджеты можно будет составлять и утверждать на один год. В пояснительной записке говорится, что речь идет о возникновении угроз безопасности РФ или устойчивому функционированию ее экономики.

Поправки в статью 219 БК при однолетнем бюджете разрешают получателям бюджетных средств заключать госконтракты и иные договоры, обязательства по которым исполняются за пределами срока действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. Суммы и сроки таких обязательств определят решения правительства РФ, высших исполнительных органов регионов или местных администраций.

Принятый закон также передает в бюджеты регионов 8% поступлений от НДФЛ и 100% поступлений от единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН), которые сейчас зачисляются в бюджеты муниципалитетов. Сейчас НДФЛ распределяется между региональным и местными бюджетами в пропорции 85% на 15%, а ЕСХН - 0% на 100%. Пропорции меняются на 93% на 7% и 100% на 0% соответственно. Согласно пояснительной записке, в условиях 2024 г. перераспределяемая часть НДФЛ составляет 400 млрд руб., ЕСХН - 24 млрд руб. В эту оценку не входят муниципалитеты городов федерального значения и воссоединенных регионов.

Из БК исключается обязанность регионов устанавливать нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на нефтепродукты в размере не менее 10% налоговых доходов консолидированного бюджета региона. Минфин оценивает эти отчисления в 58 млрд руб. в условиях 2024 г. По оценке министерства, общий объем доходов и расходов региональных и муниципальных дорожных фондов при этом не изменится: если муниципальные фонды сократятся, это компенсирует рост региональных, из которых регионы смогут ремонтировать дороги местного значения.

Общий объем налоговых и неналоговых доходов, которые законопроект перераспределяет с муниципального уровня на региональный, включая акцизы на нефтепродукты, составляет 489 млрд руб. в условиях 2024 г. В пояснительной записке отмечается, что для отдельных регионов этого недостаточно. Поэтому принятый закон также отменяет обязанность регионов направлять в местные бюджеты не менее 15% доходов консолидированного бюджета региона от НДФЛ. В условиях 2024 г. эти отчисления оцениваются в 751 млрд руб. Согласно пояснительной записке, отмена этой обязанности направлена на сбалансированность всех региональных и местных бюджетов с учетом дифференцированного распределения муниципальных полномочий и на оказание муниципалитетам соразмерной финансовой помощи.

Принятый закон дает Федеральному казначейству право направлять по итогам проверок гособоронзаказа (ГОЗ) свою позицию о цене контракта, а также разрешает ведомству обмениваться информацией с ФСБ, МВД и прокуратурой.

Закон вступит в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки. Норма о базовой цене на нефть вступит в силу с 1 января 2027 г. Перераспределение НДФЛ, ЕСХН и акцизов на нефтепродукты между муниципалитетами и регионами начнется с 1 января 2028 г. и будет применяться начиная с бюджетов на 2028 г.