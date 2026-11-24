Госдума приняла бюджеты Соцфонда и ФОМС на 2027-29 гг.

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в третьем чтении законопроекты о бюджетах Фонда пенсионного и социального страхования (СФР) и Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2027 г. и плановый период 2028-2029 гг.

Законопроекты (№620-9 и №621-9) правительство РФ внесло в Госдуму 30 сентября.

Доходы бюджета Соцфонда в 2027 году составят 19,914 трлн руб., расходы - 19,883 трлн руб., профицит - 31,3 млрд руб. В 2028 году доходы фонда запланированы в объеме 21,214 трлн руб., расходы - 20,917 трлн руб., профицит - 297,1 млрд руб. В 2029 г. доходы составят 22,518 трлн руб., расходы - 22,162 трлн руб., профицит - 356,6 млрд руб.

По обязательному пенсионному страхованию в 2027 году доходы СФР составят 13,305 трлн руб., расходы - 13,389 трлн руб., дефицит - 83,9 млрд руб. В 2028 г. и 2029 г. по пенсионному страхованию ожидается профицит в размере 135,7 млрд руб. и 150,8 млрд руб. соответственно.

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета в бюджет Соцфонда составят 3,971 трлн руб. в 2027 г., 4,201 трлн руб. в 2028 г. и 4,441 трлн руб. в 2029 г.

Страховые пенсии с 1 февраля 2027 года будут проиндексированы на уровень инфляции за 2026 г., с 1 апреля 2027 года - дополнительно с учетом роста доходов бюджета Соцфонда в расчете на одного пенсионера и роста средней зарплаты.

Доходы бюджета ФОМС в 2027 году составят 5,038 трлн руб., расходы - 5,206 трлн руб., дефицит - 168 млрд руб. В 2028 г. доходы фонда запланированы в объеме 5,398 трлн руб., расходы - 5,474 трлн руб., дефицит - 75,3 млрд руб. В 2029 году доходы составят 5,658 трлн руб., расходы - 5,785 трлн руб., дефицит - 126,6 млрд руб.

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета в бюджет ФОМС составят 372,6 млрд руб. в 2027 г., 394,4 млрд руб. в 2028 г. и 417,7 млрд руб. в 2029 г.