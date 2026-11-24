Силуанов ожидает, что дефицит бюджета РФ в 2026 году составит около 3% ВВП

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2026 года может быть меньше последнего прогноза Минфина и составить около 3% ВВП или даже немного ниже, сообщил вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.

Законом о бюджете на текущий год дефицит был запланирован на уровне 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП. Однако в сентябре Минфин повысил оценку до 7,345 трлн рублей, или 3,2% ВВП.

"Да, действительно, мы видим, что доходы идут неплохо, даже выше наших ожиданий. Это касается в первую очередь ненефтегазовых доходов. Я об этом говорил, что мы ожидаем более 1 трлн рублей поступлений, чем изначально планировали", - сказал Силуанов в беседе с журналистами в Госдуме, где во вторник был принят в третьем чтении проект бюджета на новую трехлетку.

При этом, по словам министра, уровень нефтегазовых доходов, несмотря на хорошую конъюнктуру, будет чуть ниже, тем не менее Фонд национального благосостояния будет пополняться. "Мы ожидаем его пополнение на уровне тоже около 1 трлн рублей", - отметил он.

"Поэтому дефицит бюджета мы изначально планировали в размере 3,2% ВВП, думаем, что он будет около 3%, может быть, даже чуть пониже", - заключил Силуанов.

Последние месячные данные по исполнению бюджета показывали либо профицит, либо незначительный дефицит. Так, в сентябре наблюдался профицит в 609 млрд рублей, в августе - порядка 600 млрд рублей, до этого профицит был в июне в размере 196 млрд рублей. В октябре был дефицит порядка 48 млрд рублей.