Дефицит бюджета РФ за 10 месяцев составил 5,234 трлн руб., или 2,3% ВВП

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в январе-октябре 2026 года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 5,234 трлн рублей, или 2,3% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина.

Законом о бюджете на текущий год дефицит был запланирован на уровне 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП. Однако в сентябре Минфин повысил оценку дефицита по итогам года до 7,345 трлн рублей, или 3,2% ВВП.

В январе-октябре 2025 года дефицит составлял 3,942 трлн рублей, или 1,8% ВВП.

Минфин не раскрывает помесячные показатели. В январе-сентябре 2026 года, по предварительным данным министерства, дефицит составлял 5,186 трлн рублей, или 2,2% ВВП. Исходя из сопоставления с этими цифрами, в октябре был дефицит в 48 млрд рублей. Федеральное казначейство пока не публиковало свои данные за 9 месяцев. В сентябре наблюдался профицит в 609 млрд рублей, в августе - порядка 600 млрд рублей, до этого профицит был в июне в размере 196 млрд рублей.

Доходы бюджета в январе-октябре увеличились на 11% год к году и составили 33,176 трлн рублей. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+19,1% г/г), так и бюджетной системы в целом (+13,7% г/г) наблюдается положительная динамика, отмечает Минфин.

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 26,734 трлн рублей. Поступления НДС выросли на 27,8%, до 14,701 трлн рублей.

Нефтегазовые доходы сократились на 14,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 6,442 трлн рублей (выше их базового размера за этот период в 5,994 трлн рублей) вследствие снижения среднего обменного курса доллара, а также роста демпфирующей компоненты на фоне опережающего роста мировых цен на нефтепродукты.

Расходы бюджета, по предварительной оценке, в январе-октябре выросли год к году на 13,4% до 38,41 трлн рублей. Предельный размер расходов может быть увеличен в текущем году в пределах поступления дополнительных ненефтегазовых доходов, а также за счет привлечения других источников финансирования дефицита (в размере не более 3 трлн рублей), отмечает Минфин.