Поиск

Дефицит бюджета РФ за 10 месяцев составил 5,234 трлн руб., или 2,3% ВВП

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в январе-октябре 2026 года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 5,234 трлн рублей, или 2,3% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина.

Законом о бюджете на текущий год дефицит был запланирован на уровне 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП. Однако в сентябре Минфин повысил оценку дефицита по итогам года до 7,345 трлн рублей, или 3,2% ВВП.

В январе-октябре 2025 года дефицит составлял 3,942 трлн рублей, или 1,8% ВВП.

Минфин не раскрывает помесячные показатели. В январе-сентябре 2026 года, по предварительным данным министерства, дефицит составлял 5,186 трлн рублей, или 2,2% ВВП. Исходя из сопоставления с этими цифрами, в октябре был дефицит в 48 млрд рублей. Федеральное казначейство пока не публиковало свои данные за 9 месяцев. В сентябре наблюдался профицит в 609 млрд рублей, в августе - порядка 600 млрд рублей, до этого профицит был в июне в размере 196 млрд рублей.

Доходы бюджета в январе-октябре увеличились на 11% год к году и составили 33,176 трлн рублей. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+19,1% г/г), так и бюджетной системы в целом (+13,7% г/г) наблюдается положительная динамика, отмечает Минфин.

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 26,734 трлн рублей. Поступления НДС выросли на 27,8%, до 14,701 трлн рублей.

Нефтегазовые доходы сократились на 14,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 6,442 трлн рублей (выше их базового размера за этот период в 5,994 трлн рублей) вследствие снижения среднего обменного курса доллара, а также роста демпфирующей компоненты на фоне опережающего роста мировых цен на нефтепродукты.

Расходы бюджета, по предварительной оценке, в январе-октябре выросли год к году на 13,4% до 38,41 трлн рублей. Предельный размер расходов может быть увеличен в текущем году в пределах поступления дополнительных ненефтегазовых доходов, а также за счет привлечения других источников финансирования дефицита (в размере не более 3 трлн рублей), отмечает Минфин.

Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Крупнейшие банки в октябре сократили долю на аукционах ОФЗ до 45,5% с 73,6%

Дефицит бюджета РФ за 10 месяцев составил 5,234 трлн руб., или 2,3% ВВП

Anthropic может привлечь $64,4 млрд в ходе предстоящего IPO

В КСИР заявили о взрывах на двух танкерах в Ормузском проливе

Сальдо торгового баланса РФ за январь-сентябрь выросло на 13,2%, до $116,8 млрд

Brent впервые с августа опустилась ниже $90 за баррель

 Brent впервые с августа опустилась ниже $90 за баррель

В Гонконге объем IPO с начала года достиг максимума за шесть лет

 В Гонконге объем IPO с начала года достиг максимума за шесть лет

Казахстан поставил в РФ 8 тыс. тонн бензина с лета 2026 года

 Казахстан поставил в РФ 8 тыс. тонн бензина с лета 2026 года

Фондовые индексы США в понедельник выросли более чем на 2%

 Фондовые индексы США в понедельник выросли более чем на 2%

Саудовский нефтепровод "Восток - Запад" подвергся очередной атаке
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4122 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12877 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов