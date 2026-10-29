Госдума приняла в I чтении налоговые поправки в рамках бюджетного пакета

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, подготовленные в рамках проекта бюджета на 2027-2029 годы. Законопроект объединяет большинство доходов физлиц в одну совокупность налоговых баз с прогрессивной шкалой НДФЛ, предусматривает опережающую индексацию акцизов и ставку налога на прибыль в 35% для дивидендов, перечисляемых на счета типа "С".

Законопроект (N617-9) правительство РФ внесло в Госдуму 30 сентября.

Документ предусматривает объединение большинства видов доходов физических лиц в одну совокупность налоговых баз, к которым применяются дифференцированные налоговые ставки в размере от 13% до 22%.

Законопроект также предусматривает опережающую индексацию ставок акцизов выше прогнозируемого уровня инфляции на 2027-2029 гг. Подакцизным товаром признается безникотиновая жидкость для электронных систем доставки никотина.

Для доходов в виде дивидендов, перечисляемых на счет типа "С", устанавливается ставка налога на прибыль организаций в размере 35%. Меняются правила налогообложения контролируемых иностранных компаний (КИК). Доля участия, при которой лицо признается контролирующим, увеличивается с 25% до 50%. Одновременно отменяется необлагаемый порог прибыли КИК в размере 10 млн руб. Возможность отложить уплату налога с прибыли КИК, если иностранные компании из-за санкций не могут распределять дивиденды, продлевается до 2030 г.

Законопроект с 1 января 2027 г. делает банки налоговыми агентами по НДФЛ с процентов по вкладам. Сейчас налог с таких доходов по итогам года исчисляет налоговый орган. По законопроекту налоговые агенты станут исчислять налог на дату фактического получения дохода, нарастающим итогом с начала налогового периода. При этом необлагаемый минимум будет рассчитываться исходя из ключевой ставки Банка России в предшествовавшем налоговом периоде, а не в текущем, т.е. в формуле расчета необлагаемого лимита максимальная ставка текущего года заменяется на максимальную ставку предыдущего года.

Поправки в Налоговый кодекс предусматривают введение с 2027 г. НДС по ставке 22% в отношении товаров электронной торговли, приобретаемых физлицами из третьих стран. Уплачивать налог в качестве налоговых агентов будут электронные торговые площадки. Дополнительные доходы бюджета, согласно пояснительной записке к законопроекту, оцениваются в 75 млрд руб. в год.

Кроме того, законопроект предусматривает существенное увеличение штрафов за нарушение налогового законодательства.

Предлагается также комплексный механизм налогового стимулирования расходов на защиту от беспилотных летательных аппаратов. Не будет облагаться НДС безвозмездная передача товаров и услуг Минобороны, Росгвардии, ФСБ и МЧС для защиты от БПЛА, а также питание граждан в защитных сооружениях. Затраты на предотвращение атак беспилотников можно будет учитывать в расходах по налогу на прибыль.

Администрирование страховых взносов на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний передается от Социального фонда налоговым органам.

Нулевая ставка НДС на авиаперевозки в аэропорты Дальнего Востока, Крыма и Севастополя и ставка 10% для Московского авиаузла продлеваются до 1 января 2030 г.

Пункты выдачи заказов, являющиеся объектами логистической инфраструктуры оператора посреднической цифровой платформы, включаются в перечень объектов, облагаемых налогом на имущество организаций по кадастровой стоимости.

Для перехода на налоговый мониторинг компании будет достаточно соответствовать одному из трех критериев (объем выручки, величина активов или размер уплаченных налогов), а не всем трем одновременно.