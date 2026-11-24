Экспорт российских масличных культур за 9 месяцев вырос в 1,6 раза

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Россия за 9 месяцев 2026 года экспортировала 2,94 млн тонн масличных культур, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее. В частности, экспорт подсолнечника вырос на 8,6%, сои - в 3,4 раза, рапса - снизился на 38%, сообщается в отчете аналитического центра OleoScope.

Экспорт подсолнечника составил 241 тысячу тонн против 222 тысяч тонн за аналогичный период 2025 года (рост на 8,6%). Основными покупателями являются Казахстан и Китай, на которые пришлось более 91% российского экспорта подсолнечника. Так, Казахстан увеличил закупки со 176 тысяч до 184 тысяч тонн. Его доля в общем объеме экспорта достигла 76%. Китай нарастил импорт с 24 тысяч до 36 тысяч тонн. Его доля выросла до 15%.

Белоруссия сократила закупки с 13 тысяч до 10 тысяч тонн. "Но, несмотря на снижение, республика сохранила третье место среди крупнейших покупателей российского подсолнечника с долей 4%", - говорится в отчете.

Россия также поставляла подсолнечник в Киргизию (5 тысяч тонн), Армению (2 тысячи тонн), Грузию (около 1 тысячи тонн), Ирак (1 тысяча тонн), Азербайджан (около 1 тысячи тонн). На страны ЕАЭС пришлось более 83% экспорта.

В целом география поставок расширилась с 22 до 24 стран.

По данным центра, экспорт сои за 9 месяцев составил 1,56 млн тонн против 459 тысяч тонн годом ранее (рост в 3,4 раза). География поставок охватила 14 стран. Крупнейшим покупателем является Китай, увеличивший закупки почти втрое - с 345 тысяч до 1 млн тонн. На китайский рынок пришлось 65,3% общего объема экспорта.

Вторым крупным покупателем стала Белоруссия, куда отгружено 290 тысяч тонн против 49 тысяч тонн годом ранее. "Таким образом, поставки выросли почти в шесть раз, доля республики достигла 18,6%", - говорится в отчете. На третье место вышел Иран, закупивший 176 тысяч тонн российской сои (доля 11,3%). В январе-сентябре 2025 года объем поставок в этом направлении был незначительным - менее 1 тысячи тонн.

Совокупно Китай, Белоруссия и Иран обеспечили более 95% российских поставок сои за 9 месяцев этого года.

Россия также экспортировала сою в Казахстан (58 тысяч тонн), Киргизию (11 тысяч тонн), Азербайджан (около 3 тысяч тонн), Южную Корею (2 тысячи тонн).

По итогам девяти месяцев 2026 года на сою пришлось 53% всех российских поставок масличных культур в натуральном выражении.

Экспорт рапса за январь-сентябрь этого года сократился на 38%, до 274 тысяч с 444 тысяч тонн годом ранее.

География поставок охватила пять стран. Основным покупателем является Белоруссия, но ее закупки снизились с 386 тысяч до 247 тысяч тонн. При этом на белорусский рынок пришлось порядка 90% российского экспорта рапса.

Китай сократил закупки с 52 тысяч до 21 тысячи тонн. Его доля в общем объеме российского экспорта составила около 8%. Поставки в Казахстан снизились с 6 тысяч до 5 тысяч тонн. Незначительные объемы рапса были направлены в Монголию и Азербайджан.

"На фоне снижения вывоза семян увеличились поставки продуктов переработки рапса. По оценке OleoScope, экспорт рапсового масла за январь-сентябрь 2026 года вырос на 4%, до 1,14 млн тонн, рапсового шрота - в 1,7 раза, до 753 тысяч тонн", - говорится в отчете.

По итогам девяти месяцев доля рапса в общем российском экспорте масличных культур составила 9,3%.