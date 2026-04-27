РФ в I квартале увеличила экспорт масличных культур на 29%, растительного масла – на 19%

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - РФ в первом квартале этого года экспортировала 933 тыс. тонн масличных культур, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает аналитический центр OleoScope.

В частности, отгрузки подсолнечника выросли на 19%, до 88 тыс. тонн. Более 80% отправлено в страны ЕАЭС.

Экспорт соевых бобов составил 409 тыс. тонн, что почти в 2,2 раза больше, чем год назад. Основным покупателем стал Китай (267 тыс. тонн).

В то же время отгрузки рапса снизились на 13% до 117 тыс. тонн. Почти весь объем - 105 тыс. тонн - отправлен в Белоруссию.

Кроме того, экспорт масличного льна снизился на 2% до 306 тыс. тонн. Больше всего его закупили Китай (261 тыс. тонн) и Белоруссия (25 тыс. тонн).

Поставки за рубеж растительного масла в первом квартале этого года составили 2 млн тонн, что на 19% больше, чем годом ранее. В частности, экспорт подсолнечного масла увеличился на 26% до 1,36 млн. тонн. Его доля в структуре экспорта растительных масел составила более 68%. Основные покупатели - Индия (457 тыс. тонн) и Турция (261 тыс. тонн).

Экспорт соевого масла сократился на 0,3% до 167 тыс. тонн. Больше всего его купили Алжир (92 тыс. тонн) и Китай (20 тыс. тонн). Поставки рапсового масла выросли на 9% до 462 тыс. тонн. Более 88% было отправлено в Китай.

Центр также сообщил, что экспорт растительных шротов составил 1,29 млн тонн, что на 20% больше, чем в первом квартале прошлого года. В частности, подсолнечного шрота отгружено 734 тыс. тонн, что на 1% меньше, чем год назад. Его основными покупателями стали Турция (238 тыс. тонн) и Белоруссия (139 тыс. тонн). Экспорт соевого шрота вырос в 1,9 раза до 237 тыс. тонн. Больше всего его отправлено в Узбекистан (69 тыс. тонн) и Белоруссию (50 тыс. тонн). Отгрузки рапсового шрота выросли почти в 1,5 раза до 296 тыс. тонн. Основные покупатели - Китай (245 тыс. тонн) и Турция (28 тыс. тонн).

Кроме того, РФ в первом квартале экспортировала 40 тыс. тонн маргарина, что на 22% меньше, чем год назад. Лидерами по закупкам стали Казахстан (10 тыс. тонн) и Таджикистан (6 тыс. тонн). Экспорт майонеза снизился на 0,5% до 33 тыс. тонн. Больше всего его отправлено в Казахстан (8 тыс. тонн).