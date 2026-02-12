Россия в 2025 году снизила производство масложировой продукции на 5%

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Производство масложировой продукции в РФ в 2025 году составило 25 млн 682 тыс. тонн, что на 5% меньше, чем в 2024 году. Снижение произошло несмотря на рост перерабатывающих мощностей, загрузку которых участники рынка оценивают в 80%, сообщили "Интерфаксу" в аналитическом центре OleoScope.

По оценкам представителей отрасли, перерабатывающие мощности за год увеличились с 33 млн до 35,7 млн тонн.

Как отметили аналитики, общее снижение произошло в основном за счет спада в сегменте продукции из подсолнечника (масло и шрот) на 14% в связи с сокращением переработки в первом полугодии. Этот негативный тренд частично компенсировался ростом производства в рапсовом комплексе.

Производство масла по итогам прошлого года снизилось на 7%, до 9,91 млн тонн с 10,64 млн тонн в 2024 году. Эта динамика обусловлена в основном падением производства подсолнечного масла - на 12%, до 7,21 млн тонн. Доля подсолнечного масла в общем производстве растительных масел снизилась до 72% против 77% годом ранее.

Производство соевого масла в 2025 году сократилось на 3%, до 1,07 млн тонн, но его доля выросла до 11% с 10% в 2024 году.

В то же время производство масла из рапса выросло на 21%, до 1,56 млн тонн, его доля в общем выпуске увеличилась до 15,8% с 12%.

Выработка других масел выросла на четверть, до 69 тыс. тонн с 55 тыс. тонн.

Как отмечают аналитики, по итогам года наибольшее снижение производства произошло в южных регионах, пострадавших в прошлом году от засухи. Самое глубокое падение среди ведущих производителей произошло в Ростовской области - на 19%, до 755 тыс. тонн с 928 тыс. тонн в 2024 году. В Курской области производство снизилось на 17%, до 492 тыс. с 592 тыс. тонн. Краснодарский край и Воронежская область сократили показатели на 14% и 13%, до 1,08 млн и 1,1 млн тонн соответственно.

В то же время в Самарской области производство выросло на 55% и преодолело отметку в 0,5 млн тонн (505 тыс. тонн). Липецкая область нарастила выработку масел на 8%, до 647 тыс. тонн, что позволило ей обойти Белгородскую и Курскую области. В Алтайском крае производство увеличилось на 5%, до 517 тыс. тонн, в Калининградской области - на 2%, до 654 тыс. тонн.