Сев подсолнечника в РФ к середине июня на 12,5% превысил показатели 2025 года

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Сев подсолнечника в РФ к середине июня проведен на 12,7 млн га, что на 12,5% больше, чем за соответствующий период прошлого года (11,3 млн га), сообщает аналитический центр OleoScope.

Этот показатель также на 0,7 млн га больше планового.

Посевы в центральных регионах оказались на 6% выше показателей аналогичного периода прошлого года и составили 1,6 млн га. В Поволжье основной масличной культурой засеяно уже более 5,5 млн га, что на 600 тыс. га выше показателя прошлого года и на 9% больше плана. В Сибири сев также превысил плановые показатели на 7% и составил 1,4 млн га. Это на 200 тыс. га больше, чем год назад. На юге подсолнечник размещен на 2,4 млн га, что также на 200 тыс. га выше показателей прошлого года, говорится в сообщении.

По данным центра, рапс к середине июня посеян на 2,9 млн га, что на 22% больше, чем годом ранее (2,4 млн га), и на 24% выше прогноза. Площади под ним выросли практически во всех регионах выращивания.

Так, в Сибири, где сосредоточены основные посевы, засеяно уже свыше 1,7 млн га, что на 16% выше плановых показателей. На Урале посевы рапса превысили плановые в 1,7 раза и составили 265 тыс. га, в центре - на 23%, до 440 тыс. га, в Поволжье - на 44%, до 410 тыс. га, на юге - в три раза, до 9 тыс. га.

Сев сои пока отстает от показателей прошлого года и прогноза. Он проведен на 4,1 млн га против 4,4 млн на аналогичный период прошлого года. Это 85% от прогноз на текущий год, который составляет 4,8 млн га. Наибольшие площади заняты в Центральном и Дальневосточном округах - 1,6 млн и 1,2 млн га соответственно. Плановые показатели пока выполнены на 84% и 89%.

Как сообщил накануне Росстат, по данным на 1 июня (без учета новых регионов), сев подсолнечника был проведен на 8,9 млн га, что на 4,8% больше, чем годом ранее.

В 2025 году урожай масличных культур в РФ составил 34,4 млн тонн против 30,2 млн тонн в 2024 году. В том числе подсолнечника собрано 17,5 млн тонн против 16,9 млн тонн, сои - 9 млн тонн против 7,1 млн тонн, рапса - 5,5 млн тонн против 4,7 млн тонн соответственно.

По оценке Минсельхоза США, которую приводит OleoScope, сбор подсолнечника в РФ в 2026 году может увеличиться на 2 млн тонн. Причем на РФ придется около трети мирового прироста сбора этой культуры, который прогнозируется в объеме 6,8 млн тонн - до 62,1 млн тонн.