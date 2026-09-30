Минфин считает, что снижение цены отсечения позволит пополнять ликвидную часть ФНБ еще три года

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Фонд национального благосостояния будет пополняться на всем среднесрочном горизонте, такие ожидания Минфина приводятся в обновленной редакции проекта Основных направлений денежно-кредитной политики Банка России на 2027-2029 годы.

"Снижение базовой цены повысит устойчивость бюджетной политики к изменениям внешней конъюнктуры и будет способствовать поддержанию достаточного объема ликвидных средств ФНБ. По оценке Минфина России, ликвидная часть ФНБ будет пополняться на всем среднесрочном горизонте", - говорится в документе.

Изначально законом о бюджете на 2026-2028 годы в 2027 году по итогам 2026 года пополнение ФНБ не планировалось, изменение его объема к концу года - 13,837 трлн рублей по сравнению с 13,66 трлн рублей на начало года - было связано только с курсовой разницей, которая оценивалась в 176,9 млрд рублей. Однако в июне министр финансов Антон Силуанов сообщил, что при сохранении текущей на тот момент конъюнктуры фонд по итогам 2026 года может быть пополнен на 1 трлн рублей. Позже, в сентябре, он оценивал возможное пополнение в сумме от 600 млрд рублей до 1 трлн рублей. В 2028 году ожидалось, что фонд пополнится на 342,1 млрд рублей - в размере нефтегазовых допдоходов предыдущего года.

Банк России отмечает, что новые бюджетные проектировки предусматривают изменение параметров бюджетного правила и постепенное снижение структурного первичного дефицита до нулевого уровня в 2029 году. Правительство предлагает скорректировать траекторию базовой цены на нефть в бюджетном правиле, снизив ее до $50 за баррель с 2027 года и сохранив на этом уровне до 2029 года.

"Более низкая базовая цена уменьшит объем нефтегазовых доходов, учитываемых при определении предельного объема расходов. По оценкам Минфина, доля базовых нефтегазовых доходов в ВВП в результате пересмотра базовой цены может сократиться на 0,4-0,5 п.п. При этом в ближайшие 3 года расходы федерального бюджета в номинальном выражении продолжат расти. Их финансирование будет опираться в том числе на более высокий по сравнению с прошлогодними проектировками объем ненефтегазовых доходов", - отмечается в проекте.

В числе прочего ожидаются дополнительные поступления в связи с расширением налоговой базы по прогрессивной шкале НДФЛ, введением налога на дополнительные доходы от благоприятной внешней конъюнктуры для добывающего сектора и увеличением сборов с импорта, говорится в проекте.

В проекте также отмечается, что, несмотря на увеличение ненефтегазовых доходов, структурный первичный дефицит сохранится в 2026-2028 годах. Согласно новым бюджетным проектировкам, он будет постепенно сокращаться - до 0,6% в 2027 году и 0,2% в 2028 году. В 2029 году предполагается его снижение до нулевого уровня при сохранении более низкой базовой цены на нефть в бюджетном правиле.