Сокращение зависимости бюджета от нефтегаза из-за новой цены отсечения Силуанов оценил в 1 трлн рублей

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Снижение цены отсечения в бюджетном правиле сокращает зависимость федерального бюджета от нефтегазовых доходов, с учетом разницы между текущей ценой и ценой на следующую трехлетку в $9 за баррель этот эффект в денежном выражении можно оценить в 1 трлн рублей, сообщил в Госдуме министр финансов Антон Силуанов.

"В следующей трехлетке общая доля нефтегазовых доходов снижается и составит около 17% от всей доходной части. У нас были периоды нашей современной истории, под 50% доходило, сейчас 17%. Что для этого делается? Базовая цена на нефть в бюджетном правиле - $50 за баррель на следующий год. В этом году $59 за баррель. Это о чем говорит? О том, что эти $9 за баррель - это почти триллион рублей тех расходов, которые мы финансируем за счет нефтегазовых доходов", - сказал он.

В следующую трехлетку, в случае если цена нефти будет складываться на уровне выше установленной цены отсечения в $50 за баррель, больше нефтегазовых доходов будет направляться не на финансирование расходов, а в Фонд национального благосостояния (ФНБ), отметил министр. "И за счет этого либо создавать резерв безопасности для бюджета, либо направлять эти деньги на развитие. Поэтому, чем ниже (цена отсечения - ИФ) - у нас $50 за баррель, я думаю, нормальный, как бы взвешенный подход при формировании базовой цены - это вот как раз гарантия того, что мы меньше зависим от нефтегазовых доходов", - сказал он.

Минфин при подготовке проекта бюджета на 2027-2029 годы предусмотрел снижение цены отсечения до $50 за баррель на 2027-2030 годы. Таким образом, принятая в прошлом году шкала постепенного снижения цены отсечения на $1 в год до $55 за баррель в 2030 году признается со следующего года утратившей силу.

С 2031 года цена отсечения будет индексироваться на 2% в год.