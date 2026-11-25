Amazon запустит сервис продажи автомобилей в Великобритании

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Amazon.com Inc. выводит сервис Amazon Autos, позволяющий покупателям приобретать автомобили на ее платформе, на первый зарубежный рынок. Сервис начнет работать в Великобритании в начале 2027 года, cообщил Amazon.

Hyundai станет первой маркой автомобилей, доступных для покупки через сервис в стране.

Платформа Amazon Autos позволит покупателям в режиме реального времени просматривать ассортимент автомобилей в наличии у дилеров, заранее узнавать их стоимость, мгновенно получать оценку своего автомобиля при обмене по программе trade-in, связываться с местными дилерами, а также бронировать автомобили, говорится в сообщении компании.

На платформе будут представлены автомобили Hyundai линейки IONIQ, а также модели i20 и KONA. Amazon объявит о других брендах, которые присоединятся к программе, до запуска сервиса.

Amazon Autos начал работу в США в декабре 2024 года. К настоящему времени сервис действует более чем в 150 городах страны, включая Лос-Анджелес, Даллас и Нью-Йорк. На платформе продаются автомобили 35 брендов.